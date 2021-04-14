Masumlar Apartmanı 29. Son Bölüm Final Sahnesi! Esra'ya Ne Oldu? Han Kazan Dairesinde Kimi Saklıyor?

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Masumlar Apartmanı dizisi şaşırtıcı gelişmelerin yaşandığı yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Psikolojik derinlikli farklı anlatımı ile yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan dizi son bölümü ile yine izleyenleri şoka soktu.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi isimli romanında ekrana uyarlanan ve gerçek bir yaşam hikayesini anlatan Masumlar Apartmanı dizisi her hafta izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın yer aldığı yapım son bölümü ile yine sosyal medyada gündem oldu. Birbirinden çarpıcı gelişmelerin yaşandığı 29. bölüm final sahnesi ile ekrana damgasını vurdu. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu.