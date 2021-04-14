Teşkilat Dizisine Flaş Transfer! Gazeteci Ahmet Utlu, Teşkilat'a 'Şef' Karakteriyle Katıldı!

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Teşkilat dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. MİT içinde kurulan özel bir ekibin hikayesinin anlatıldığı yapımda her hafta heyecan ve aksiyon dolu sahneler ekrana geliyor. Ülkeleri için kendi hayatlarından vazgeçen özel bir ekibin heyecan dolu mücadelesinin ekrana geldiği yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Pazar günleri ekrana gelen yapım son bölümü ile yine izleyenleri şaşırttı. Dizinin son bölümünde kadroya katılan yeni isim ise dikkatleri üzerine çekti.