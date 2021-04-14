Teşkilat Dizisine Flaş Transfer! Gazeteci Ahmet Utlu, Teşkilat'a 'Şef' Karakteriyle Katıldı!
Teşkilat dizisi, dizi dünyasına bomba gibi bir giriş yaptı. Daha şimdiden reytinglerde iddialı olmaya başlayan diziye yeni oyuncular katılıyor. Efsane isimlerden Ahmet Utlu bakın dizide nasıl bir rol üstlenecek. İşte detaylar...
Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Teşkilat dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. MİT içinde kurulan özel bir ekibin hikayesinin anlatıldığı yapımda her hafta heyecan ve aksiyon dolu sahneler ekrana geliyor. Ülkeleri için kendi hayatlarından vazgeçen özel bir ekibin heyecan dolu mücadelesinin ekrana geldiği yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Pazar günleri ekrana gelen yapım son bölümü ile yine izleyenleri şaşırttı. Dizinin son bölümünde kadroya katılan yeni isim ise dikkatleri üzerine çekti.
14 Nis 2021 - 16:36 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.