Sen Çal Kapımı Ekranlara Veda Ediyor! Final Tarihi Açıklandı... Kerem Bürsin ve Hande Erçel Defteri Kapanıyor! Milyonlar Hüzünlü

Başrolde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı isimli dizi, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü sezon finali bölümüyle ekranlarda yer almamıştı. Bu sebepten dolayı dizi severler ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başlamıştı.

Sen Çal Kapımı dizisinin yayın gününde Savaşçı dizisinin yeni sezonunun başlamasının hemen sonrasında izleyici çok büyük bir şok yaşadı. Sen Çal Kapımı dizisinin bu yüzden final yaptığı düşünüldü. Fakat sette yaşanan koronavirüs vakalarından dolayı bir haftalık ara verildiği bilgisine ulaşıldı. Peki, sezon finali ne zaman? İşte tarihi! (Diğer sayfaya geçiniz)