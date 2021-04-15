Sen Çal Kapımı Ekranlara Veda Ediyor! Final Tarihi Açıklandı... Kerem Bürsin ve Hande Erçel Defteri Kapanıyor! Milyonlar Hüzünlü
Sen Çal Kapımı dizisinin final tarihi belli oldu. Kısa süre sonra ekranlara veda edecek olan dizinin veda süresince başrolleri Kerem Bürsin ile Erçel'in ne yapacağı en merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Sen Çal Kapımı ne zaman ekranlara veda ediyor? İşte tarihi...
Başrolde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı isimli dizi, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü sezon finali bölümüyle ekranlarda yer almamıştı. Bu sebepten dolayı dizi severler ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başlamıştı.
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın gününde Savaşçı dizisinin yeni sezonunun başlamasının hemen sonrasında izleyici çok büyük bir şok yaşadı. Sen Çal Kapımı dizisinin bu yüzden final yaptığı düşünüldü. Fakat sette yaşanan koronavirüs vakalarından dolayı bir haftalık ara verildiği bilgisine ulaşıldı. Peki, sezon finali ne zaman? İşte tarihi! (Diğer sayfaya geçiniz)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.