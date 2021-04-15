Sadakatsiz 26. Son Bölüm Final Sahnesi! Derin'den Sonra Asya Da Kaçırıldı! Sadakatsiz'de Faruk Dehşeti!
Sadakatsiz Dizisi Kanal D ekranların da izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. İzleyici kitlesi fazla olan dizide her hafta farklı bir entrika devam ediyor. Cansu Dere gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide final sahnesi adeta nefeslerin tutulmasına neden oldu. Final bölümünde ki kaçırılma sahneleri herkesin gerilmesine sebep oldu. İşte detaylar...
Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Sadakatsiz dizisi her bölümü ile ekrana damgasını vuruyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana izleyenlerden büyük beğeni toplayan yapım her hafta sosyal medyada da gündem oluyor. Çarpıcı senaryosu ile ilgi çeken yapım Türkiye’nin en iyi uyarlamaları arasında gösteriliyor. Sevilen dizi dün akşam ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenleri şaşırttı. Sadakatsiz dizisi son bölümü ile sosyal medyaya da damgasını vurdu.
15 Nis 2021 - 17:52 - Dizi Fragmanları
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.