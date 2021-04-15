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15 Nis 2021 - 17:52

Sadakatsiz 26. Son Bölüm Final Sahnesi! Derin'den Sonra Asya Da Kaçırıldı! Sadakatsiz'de Faruk Dehşeti!

Sadakatsiz Dizisi Kanal D ekranların da izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. İzleyici kitlesi fazla olan dizide her hafta farklı bir entrika devam ediyor. Cansu Dere gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide final sahnesi adeta nefeslerin tutulmasına neden oldu. Final bölümünde ki kaçırılma sahneleri herkesin gerilmesine sebep oldu. İşte detaylar...