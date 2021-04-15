Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Nis 2021 - 20:37 G: 15 Nis 2021 - 20:47

Çukur Hayranlarını Sevinçten Havalara Zıplatacak Haber! "Final, Minal Yok! Tam Gaz Devam"

Çukur dizisinin hayranları bu haber karşısında sevinçten resmen havalara zıplayacak. Final tarihiyle ilgili kısa zaman önce açıklama yapılan ve final yapacağı iddia edilen söz konusu dizinin final tarihiyle ilgili müjdeli haber geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan ve çok uzun süredir reyting sıralamalarında başarısından sık sık söz ettiren Çukur'a bir sürpriz oyuncu geliyor. Yeni karakter öyle bir şekilde geliyor ki, dizinin finalinin önüne geçiyor. Sosyal medyada birçok kişi "Final Minal Yok, Tam Gaz Devam" Yorumları altına imza atıyor. 

Aras Bulut İynemli'nin efsane ötesi oyunculuğuyla reytingleri alt üst ettiği Çukur dizisi, yıllar boyunca müthiş bir şekilde Türkiye'de yankı uyandırdı. Son sezonuyla artık akıllardan yavaşça çıkan Çukur'la ilgili final tarihi açıklanmıştı. Fakat o müjdeli haber tüm dengeleri alt üst etti! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

15 Nis 2021 - 20:37 - Yaşam

# ÇUKUR DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çukur 4.Sezon 32. Bölüm Full İzle! 12 Nisan 2021 Çukur 4. Sezon 32. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4.Sezon 32. Bölüm Full İzle! 12 Nisan 2021 Çukur 4. Sezon 32. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çukur'un Seren'i İrem Sak Nereli?  İrem Sak'ın Nereli Olduğunu Görünce Çok Şaşıracaksınız... mask
Çukur'un Seren'i İrem Sak Nereli?  İrem Sak'ın Nereli Olduğunu Görünce Çok Şaşıracaksınız...
Çukur 4. Sezon 31. Bölüm Full İzle! 5 Nisan 2021 Çukur 4. Sezon 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4. Sezon 31. Bölüm Full İzle! 5 Nisan 2021 Çukur 4. Sezon 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çukur 4. Sezon 30. Bölüm Full İzle! 29 Mart 2021 Çukur 4. Sezon 30. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4. Sezon 30. Bölüm Full İzle! 29 Mart 2021 Çukur 4. Sezon 30. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çukur Erken Final Yapıyor Son 4 Bölüm Daha Var... Çukur Dizisi 5. Sezon Olacak Mı? mask
Çukur Erken Final Yapıyor Son 4 Bölüm Daha Var... Çukur Dizisi 5. Sezon Olacak Mı?
Çukur 4.Sezon 29. Bölüm Full İzle! 22 Mart 2021 Çukur 4.Sezon 29. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4.Sezon 29. Bölüm Full İzle! 22 Mart 2021 Çukur 4.Sezon 29. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çukur 4.Sezon 28. Bölüm Full İzle Show TV! 15 Mart 2021 Çukur 4. Sezon 28. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4.Sezon 28. Bölüm Full İzle Show TV! 15 Mart 2021 Çukur 4. Sezon 28. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çukur Seyircilerine Müjde! Finalden Dönmesi An Meselesi! Öyle Şeyler Oldu Ki, Seyirci Atağa Geçti! mask
Çukur Seyircilerine Müjde! Finalden Dönmesi An Meselesi! Öyle Şeyler Oldu Ki, Seyirci Atağa Geçti!
Çukur 4. Sezon 27. Bölüm Full İzle Show TV! 8 Mart 2021 Çukur 4.Sezon 27. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4. Sezon 27. Bölüm Full İzle Show TV! 8 Mart 2021 Çukur 4.Sezon 27. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çukur Final Sinyallerini Verince Oyuncular Dağıldı! O İsim Başka Diziyle El Sıkıştı, Yeniden Show TV’ye Transfer Oldu! Sadece Günler Kaldı… mask
Çukur Final Sinyallerini Verince Oyuncular Dağıldı! O İsim Başka Diziyle El Sıkıştı, Yeniden Show TV’ye Transfer Oldu! Sadece Günler Kaldı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yasak Elma Resmen Göz Göre Göre Tarihe Karışıyor! Fişi Çekilecek, Yeni Proje Belli Oldu... mask
Yasak Elma Resmen Göz Göre Göre Tarihe Karışıyor! Fişi Çekilecek, Yeni Proje Belli Oldu...
Kağıt Ev Dizisiyle İlgili Perde Arkasındaki Gerçek Herkesi Şaşkına Çevirdi! Resmen Rest Çekti... İşte O Gün! mask
Kağıt Ev Dizisiyle İlgili Perde Arkasındaki Gerçek Herkesi Şaşkına Çevirdi! Resmen Rest Çekti... İşte O Gün!
Arıza Dizisi İzleyenleri Artık “Arıza” Veriyor! Büyük Şok Geldi, Başrol Öyle Bir Hamle Yaptı ki; Herkes Şok Üstüne Şok Geçirdi! mask
Arıza Dizisi İzleyenleri Artık “Arıza” Veriyor! Büyük Şok Geldi, Başrol Öyle Bir Hamle Yaptı ki; Herkes Şok Üstüne Şok Geçirdi!
Kırmızı Oda Dizisinde Çok Büyük Deprem! Yeni Başrol Geliyor, Kadro Değişiyor mu? Neler Oluyor? mask
Kırmızı Oda Dizisinde Çok Büyük Deprem! Yeni Başrol Geliyor, Kadro Değişiyor mu? Neler Oluyor?
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e Çok Büyük Suçlama! Topun Ucundalar... Sosyal Medya Sallanıyor! İşte Perde Arkasındaki Gerçek... mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e Çok Büyük Suçlama! Topun Ucundalar... Sosyal Medya Sallanıyor! İşte Perde Arkasındaki Gerçek...
Masumlar Apartmanı'nda Naci Şoku! Tam Tarih Belli Oldu... Herkes Bu Anı Bekliyordu, Gerçek Oldu! mask
Masumlar Apartmanı'nda Naci Şoku! Tam Tarih Belli Oldu... Herkes Bu Anı Bekliyordu, Gerçek Oldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL