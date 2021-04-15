Çukur Hayranlarını Sevinçten Havalara Zıplatacak Haber! "Final, Minal Yok! Tam Gaz Devam"
Çukur dizisinin hayranları bu haber karşısında sevinçten resmen havalara zıplayacak. Final tarihiyle ilgili kısa zaman önce açıklama yapılan ve final yapacağı iddia edilen söz konusu dizinin final tarihiyle ilgili müjdeli haber geldi.
Show TV ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan ve çok uzun süredir reyting sıralamalarında başarısından sık sık söz ettiren Çukur'a bir sürpriz oyuncu geliyor. Yeni karakter öyle bir şekilde geliyor ki, dizinin finalinin önüne geçiyor. Sosyal medyada birçok kişi "Final Minal Yok, Tam Gaz Devam" Yorumları altına imza atıyor.
Aras Bulut İynemli'nin efsane ötesi oyunculuğuyla reytingleri alt üst ettiği Çukur dizisi, yıllar boyunca müthiş bir şekilde Türkiye'de yankı uyandırdı. Son sezonuyla artık akıllardan yavaşça çıkan Çukur'la ilgili final tarihi açıklanmıştı. Fakat o müjdeli haber tüm dengeleri alt üst etti! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
15 Nis 2021 - 20:37 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.