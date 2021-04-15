Çukur Hayranlarını Sevinçten Havalara Zıplatacak Haber! "Final, Minal Yok! Tam Gaz Devam"

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan ve çok uzun süredir reyting sıralamalarında başarısından sık sık söz ettiren Çukur'a bir sürpriz oyuncu geliyor. Yeni karakter öyle bir şekilde geliyor ki, dizinin finalinin önüne geçiyor. Sosyal medyada birçok kişi "Final Minal Yok, Tam Gaz Devam" Yorumları altına imza atıyor.

Aras Bulut İynemli'nin efsane ötesi oyunculuğuyla reytingleri alt üst ettiği Çukur dizisi, yıllar boyunca müthiş bir şekilde Türkiye'de yankı uyandırdı. Son sezonuyla artık akıllardan yavaşça çıkan Çukur'la ilgili final tarihi açıklanmıştı. Fakat o müjdeli haber tüm dengeleri alt üst etti! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>