Esra Erol'da Bir Baba Öyle Bir Yıkıldı ki, Milyonlar Yasa Girdi! Esra Erol Bile Duygulandı.... "Bir Babaya Bu Yapılır mı?"

ATV'nin en çok izlenen programlarından olan Esra Erol'da olaylar bitmek bilmiyor. Bugünkü yaşanan olaylar ise, geçmiş olayları aratır nitelikte. Babanın canlı yayında yıkılışı ve o esnada Esra Erol'un dahi duygulanması milyonları yasa soktu. Sosyal medya bu olayla çalkalandı...

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