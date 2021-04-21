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- 21 Nis 2021 - 21:56 G: 21 Nis 2021 - 22:35

Esra Erol'da Bir Baba Öyle Bir Yıkıldı ki, Milyonlar Yasa Girdi! Esra Erol Bile Duygulandı.... "Bir Babaya Bu Yapılır mı?"

Esra Erol'da bugün akıllara zarar, milyonları yasa sokan, hatta Esra Erol'u dahi duygulandıran bir olay yaşandı. Babanın canlı yayında yıkılışı, insanların sosyal medyada "bir babaya bu yapılmaz" yorumları yapmasına sebep oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

ATV'nin en çok izlenen programlarından olan Esra Erol'da olaylar bitmek bilmiyor. Bugünkü yaşanan olaylar ise, geçmiş olayları aratır nitelikte. Babanın canlı yayında yıkılışı ve o esnada Esra Erol'un dahi duygulanması milyonları yasa soktu. Sosyal medya bu olayla çalkalandı...

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21 Nis 2021 - 21:56 Ankara- Yaşam

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