21 Nis 2021 - 21:56 Güncelleme: 21 Nis 2021 - 22:35
Esra Erol'da Bir Baba Öyle Bir Yıkıldı ki, Milyonlar Yasa Girdi! Esra Erol Bile Duygulandı.... "Bir Babaya Bu Yapılır mı?"
Esra Erol'da bugün akıllara zarar, milyonları yasa sokan, hatta Esra Erol'u dahi duygulandıran bir olay yaşandı. Babanın canlı yayında yıkılışı, insanların sosyal medyada "bir babaya bu yapılmaz" yorumları yapmasına sebep oldu.
ATV'nin en çok izlenen programlarından olan Esra Erol'da olaylar bitmek bilmiyor. Bugünkü yaşanan olaylar ise, geçmiş olayları aratır nitelikte. Babanın canlı yayında yıkılışı ve o esnada Esra Erol'un dahi duygulanması milyonları yasa soktu. Sosyal medya bu olayla çalkalandı...
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.