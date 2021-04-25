Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha Ayrılıyor! Hilal Altınbilek'in Diziyle Tüm İlişkisi Bitti! Acı Vedası Yürekleri Dağladı...
ATV ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde finale sayılı günler kalmışken yaprak dökümü başladı. Diziden kısa bir süre önce birçok isim acı bir şekilde ekranlara veda etmişti. Hünkar Yaman'ın ölümünden sonra Yılmaz karakteri de çok acı bir şekilde diziden ayrılmış ve yürekleri dağlamıştı. Daha sonra ise dizide hayat verdiği kötü bir karakterden dolayı Behice karakteri ayrılmış fakat bu çokta üzülerek karşılanmamıştı.
Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Bülent Polat, Furkan Palalı ve Melike İpek Yalova gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterinin üzeri çizildi. Yeni bölümüne ait fragmanı yayınlayan dizinin bir sahnesi ise kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altıbilek'in diziyle tüm ilişkisi bitti mi?
Sevilerek izlenen dizinin ilk bölümünden beri yer alan ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, her bölümde seyircisine Züleyha'yı çok güzel bir şekilde geçirmişti. Züleyha karakteriyle oyunculuk performansını yükselten ve adını tüm Türkiye'ye duyuran Hilal Altınbilek, diziden ayrılacak mı?
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25 Nis 2021 - 12:59 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.