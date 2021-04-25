Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha Ayrılıyor! Hilal Altınbilek'in Diziyle Tüm İlişkisi Bitti! Acı Vedası Yürekleri Dağladı...

Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Bülent Polat, Furkan Palalı ve Melike İpek Yalova gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterinin üzeri çizildi. Yeni bölümüne ait fragmanı yayınlayan dizinin bir sahnesi ise kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altıbilek'in diziyle tüm ilişkisi bitti mi?

Sevilerek izlenen dizinin ilk bölümünden beri yer alan ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, her bölümde seyircisine Züleyha'yı çok güzel bir şekilde geçirmişti. Züleyha karakteriyle oyunculuk performansını yükselten ve adını tüm Türkiye'ye duyuran Hilal Altınbilek, diziden ayrılacak mı?



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