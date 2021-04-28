Masumlar Apartmanı'nda Safiye Şoku! Diziden Ayrılıyor, "Ezgi Mola Yeni Yapımla Anlaştı" Hayranlar Çıldırdı, Stüdyoya Geldi!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı dizisinden Safiye karakteri ayrılıyor mu? Başka bir projeyle el sıkıştığı öğrenilen Masumlar Apartmanı oyuncusu tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğundan dolayı yıldızının parladığı bir zamandan geçen Ezgi Mola yeni projesi hakkında ilk kez konuştu. Neler oluyor?
TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan başarılı dizisinin yeni bölümü ise Salı günü ekranlara gelecek. Naci karakterinin diziye yeniden dönmesiyle birlikte dikkatler Masumlar Apartmanı dizisine odaklanılmıştı. Her bölüm seyircisine farklı bir heyecan yaşatırken Ezgi Mola'dan gelen haber şok etkisi yarattı! Peki, detaylar ne?
Yeni projesiyle el sıkıştığı görülen başarılı oyuncunun muhabirler tarafından soru yağmuruna tutuldu. Sevecen ve sempatik bir şekilde tüm sorulara cevap veren Ezgi Mola, yeni projesi hakkında ve Masumlar Apartmanı dizisiyle ilgili açıklamalar yaptı. İşte tüm detaylar...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.