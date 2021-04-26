Seren Serengil Büyük Tehdit Altında! Hem Küfür Yedi, Hem Tehdit Edildi... Canı Tehlikede Olabilir, Hayranları Nöbet Bekliyor! Sosyal Medya Çalkalanıyor...
Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz programına o isim tarafından tehdit üzerine tehdit yağdı. Programda elene alınan isim adeta deliye döndü ve öyle hakaretler etti ki, milyonlar şaşkınlığa uğradı. Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin sunucu koltuğunda oturduğu programa öyle şeyler denildi ki...
Hafta içi her gün ekranlara gelen başarılı yapımda birçok konu gündeme geliyor. Sevilerek izlenen programda ele alınan bir konu ise seyircilerde şok etkisi yarattı. Hakan Sabancı ve yeni aşkı Aygün Aydın hakkında yapılan yorumlara dayanamayan Aydın, tehdit ve hakaret içerikli bir paylaşım yaparak düşüncelerini dile getirdi.
Bircan Bali ise konuyu ele aldıkları anda; “Bu masadaki tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Biz bu konuyu konuşalım, bu kız sabaha kadar bizi konuşacak hatta bize bulaşacak haberin olsun” sözlerini dile getirdi, getirdiği gibi de oldu. Seren Serengil ise Neden böyle düşünüyorsun ki” yorumunu yapınca Bircan Bali, “Tam istediğini veriyoruz ya şimdi kıza” açıklamasını yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.