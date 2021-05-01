Youtube Kids'ten Sonra Samsung'da Çocukları Korumayı Amaçlıyor! İnternetten Koruma Rehberi Yayınladı!
Youtube Türkiye'de uygulamaya koyduğu Youtube Kids uygulamasından sonra bir adımda Samsung'dan geldi. Samsung Türkiye’nin Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı ile hayata geçirdiği "Paylaşmanın Sorumluluğunu Al" platformu, çocuklarını güvenle geleceğe hazırlamak isteyen anne ve babalar rehber sunuyor. İşte detaylar...
Samsung Türkiye’nin TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) ile hayata geçirdiği "Paylaşmanın Sorumluluğunu Al" platformu, tam kapanma döneminde vakit geçirmek için internete daha çok sarılacak çocuklarını korumak isteyen ebeveynler yol gösterici olacak.
Samsung Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, "Paylaşmanın Sorumluluğunu Al" projesi kapsamında gerçekleştirilen araştırma, çocukların internette karşısına çıkabilecek içerikler konusunda ebeveynleri bilinçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.
Araştırmaya katılanların yarıdan fazlası, kontrol etmedikleri içeriklerin çocukların tüketimine uygun olduğunu düşünüyor. Video izlemek ebeveynler tarafından çocuklara verilen bir ödül olarak görülürken, ebeveynlerin neredeyse yarısı çocukları oyun oynarken ya da bir şey izlerken çıkan reklamları kontrol etmediğini söylüyor. Hatta katılımcıların üçte biri çıkan reklamların çocuklarının gelişiminde faydalı olabileceğini dahi düşünüyor.
Samsung Türkiye’nin, TOÇEV birlikteliğiyle hayata geçirdiği “Paylaşmanın Sorumluluğunu Al” web sitesi ile bu dönemde çocuklarını güvenle geleceğe hazırlamak isteyen anne ve babalar için faydalı bir rehber sunuyor.
Samsung Türkiye’nin "İnterneti Tadında Kullan" kampanyası şemsiyesi altında oluşturduğu portal, özellikle küçük çocukları olan ebeveynlerin internetin zaman ve içerik açısından doğru kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine odaklanıyor.
Paylaşmanın Sorumluluğunu Al platformunda ebeveynler çocukların internete kontrollü erişimi konusunda faydalı içeriklere ulaşabiliyor. Hem yazılı hem de video içeriklerin yer aldığı platformda, internette çocukların karşılaşabileceği riskler ve tehlikeler, konunun uzmanları tarafından detaylıca açıklanıyor.
Platformda yer alan “Çocuğunuza güvenli interneti nasıl anlatırsınız?” bölümünde çocukların yaş gruplarına göre nelere dikkat edilmesi ve nasıl önlemler alınması gerektiği yer alıyor.
Platformda bulunan kontrol listesinde ebeveynler, yapmaları gerekenleri liste halinde görüp işaretleyebiliyor. Yine platform üzerinde sunulan anket ile ebeveynler kendi internet kullanımlarını da değerlendirebiliyor. Bunların yanı sıra ebeveynlerin birçok detaya hakim olabilmeleri için konu hakkındaki terim ve kavramları açıklayan bir dijital bilgelik sözlüğü de yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.