Cüneyt Çakır İle Çok Özel Bir Röportaj! "Tek Hedefim İstikrar!"

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, kariyerinin başından beri başarıda süreklilik yakalamaya çalıştığını ifade etti.

İstikrarda çok çalışmanın önemini vurgulayan 44 yaşındaki hakem, "Başından beri hedefimiz başarıda sürekliliği yakalamaktı. 10 yıl önce ne söylediysek büyük bir gayretle gerçekleştirmeye çalıştık. Çok şükür Allah bugünü nasip etti. Üst üste beşinci turnuvamıza katılacağız. Biz artık bir ekipten ziyade bir aile gibiyiz. Çok büyük hedeflere beraber koştuk. Çok büyük başarılara beraber imza attık. Hep birlikte hep çok çalıştık. Bu haberi Riva'da, TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde üçümüz yan yanayken aldığımızda bir kez daha bu büyük gururu birlikte paylaşmanın keyfini yaşadık. İstikrar yakalamanın sırrı çok çalışmak, hedefleri doğru belirlemek, hedefe giden yoldaki basamakları sabırla, azimle çıkmak. Her gün yeni başlıyormuş gibi heyecanla öğrenmeye devam etmek. Bazen etrafta olan gürültü patırtıya aldırmadan sükunetle yürümeyi becerebilmek." ifadelerini kullandı.

Hedefledikleri vizyonda ilerlemeye devam ettiklerini anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Çok şükür hedeflerimize birer birer ulaşıyoruz. Türk hakemliğini dünyada kalıcı olarak söz sahibi yapabilmek için de bugün saha içinde, yarın da vakti geldiğinde saha dışında görev yaptığımız son güne kadar her şeyimizi vereceğiz. Halkımızın duaları hep yanımızda. Bizler onlara layık olmaya çalışıyoruz. En iyi hakemler listesindeki tüm hakemler çok önemli isimler. O listede yer bulabilmek büyük bir gurur. Sıralamadan daha çok bu konuyla ilgilenmeyi tercih ediyorum. Biz nefesimiz yettiği, yönetmelikler müsaade ettiği sürece en iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. İlk hedefimiz bize turnuvada görev verildiğinde, verilen ilk maçı başarıyla yönetmek. Turnuvalarda aşama aşama düşünmek gerekir. Ülkeler, gruplar, bazen bir önceki, sonraki maçlar alınan görevleri etkileyebilir. Milli takımımızla aynı turnuvada olmak bizim için büyük gurur. Bu şampiyonada milli takımımızın üst düzey bir performans göstereceğine eminim. Umarım bizim çocukları finalde görürüz. Biz az maç yönetmeye razıyız."

Başarılı olan herkesin desteklenmesi gerektiğini belirten Çakır, "Ülkemiz pek çok değere sahip. Bunlardan bazılarının farkında bile değiliz. Bizler gelip geçiciyiz. Önemli olan ülke insanın her platformda başarılı olması ve bu başarıların kalıcı olmasıdır. Bu konuda devletimiz hep destek oluyor. Dünya arenasında isminizin bilinmesi ve başarılı olarak adlandırılması çok önemli bir olay ama asıl gurur verici olan şey orada 'Türk hakem' olarak isminizin geçmesi. Ülkemizi başarıyla temsil etmenin gururu paha biçilmez. Her müsabakamıza hakemlikteki ilk müsabakamıza çıkıyor gibi büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. Bu heyecanı kaybetmemek lazım. 'Oldum' dediğiniz gün hakemliğinizin bittiği gündür. Ben şu an o açlığı hala fazlasıyla hissediyorum. Son maçıma kadar da bu böyle olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekip değil aileyiz"

Cüney Çakır, ekibi Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile bir aile olduklarını ifade etti.

Birbirlerini iyi anladıklarını aktaran deneyimli hakem, "Aynı vizyonu paylaşıyoruz, ortak hedefler için birlikte çalışıyoruz, birbirimize inanıyoruz, güveniyoruz ve anlıyoruz. Birlikte üstlendiğimiz sorumluluğu birlikte taşıyabiliyoruz. Ekip değil, aileyiz. Ailelerimizden daha çok birlikte vakit geçirdik." şeklinde görüş belirtti.

Salgın sürecinin herkes için çok zor geçtiğini ve seyircili maçları çok özlediklerini anlatan Çakır, şöyle devam etti:

"Saha dışı baskı ortamı her zaman var. Biz hakemler olarak kendimizi her zaman bu baskı ortamının dışında tutmak durumundayız. Hakemlerimize karşı daha pozitif bir yaklaşım ve saygı, oyunun daha iyi oynanması için temel unsurlardır. Teknoloji geliştikçe her alana olduğu gibi futbolun içine de daha çok girmeye başladı. Kaçınılmaz bir durum. Olumlu katkı sağlayacak her gelişmeye sıcak bakıyoruz. VAR ile ilgili uygulamaların hangi durumlarda yapıldığını iyi bilerek yorumda bulunmak lazım. Oyunun ruhunu bozmadan bariz durumlarda devreye giren bir uygulama olması gerekirken, hakem yanlış taç verdi diye devreye girmesini beklersek faydasını anlamak yerine detaylarda boğuluruz. VAR hala çok yeni bir uygulama ve zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu sadece bizim ülkemizde değil dünyanın en iyi liglerinde bile tartışılıyor. Futbol ailesinin eleştirileriyle ve katkılarıyla zamanla herkesin kabul edeceği bir seviyeye geleceğine inanıyorum."

İyi hakem olmak isteyen kişilere çok çalışmaları tavsiyesinde bulunan Çakır, milli takımın başarısının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli takımımızın başarısı bizim için çok önemli. Bizim hedefimiz ilk maçımızı iyi yönetmek. Avrupa'nın en üst düzey hakemleri bu turnuvada olacak. Burada olan her hakem final yönetebilecek kapasitede. Tüm hakemler bir önceki turnuvadan beri hem ulusal hem uluslararası müsabakalarda takip edilerek bu turnuvaya çağırılıyor. Turnuvaları bu gözle değerlendirmek lazım. Türk milletine her zaman dualarıyla, kalpten başarı dilekleriyle hep yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. Biz sahaya çıktığımız zaman 84 milyon kişiyiz."