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- 06 May 2021 - 18:01 G: 06 May 2021 - 18:16

Kuruluş Osman’da İnanılmaz 3 Senaryo Hatası! Tarihe Ters Düştüler, Bilen Seyirciler Büyük Tepki Gösterdi! Sosyal Medya Çalkalanıyor… “Yazık…”

Kuruluş Osman izleyenleri, meydana gelen senaryo hatası sebebiyle büyük tepki gösterdi. Normal şartlar altında tarihte farklı gerçekleşen bir olayın, dizide farklı bir şekilde ele alındığını belirten seyirciler; “bu kadar basit bir şeyi bile yanlış yapmazsanız be kardeşim” benzeri yorumlar yaptı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

ATV ekranlarında Çarşamba günlerinin yıldızı olan ve reyting rekorları üzerine rekor kıran Kuruluş Osman dizisinde yaşanan senaryo hatası herkesi şaşkına çevirdi. Dün akşam saatlerinde o sahnenin yayınlanmasından yaklaşık 2 saat sonra çok sayıda kişi bu olayı konuştu.

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06 May 2021 - 18:01 Ankara- Yaşam

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