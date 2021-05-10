Survivor’da Ayşe ve Aleyna’lar Birbirine Girdi! Eski Dostlar Şimdi Düşman Oldu! Ayşe Çıldırdıkça Çıldırdı! Konsey Resmen Yıkıldı…

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmada her bölüm dikkatleri üzerine çekiyor. Birbirinden farklı isimlerin hem parkurda hem de zeka oyunlarında kapışmaları ise odak noktası haline geliyor. Son bölümde ise Acun Ilıcalı’nın gözleri önünde Ayşe ve Aleyna’lar birbirine girdi.

Aleyna Çalışkan’a söz veren Acun Ilıcalı, “Ayşe’ye şöyle bir cevap vermek istiyorum ben. Beni göndermek için 7 hafta boyunca elinizden geleni yaptınız” demesinin ardından Ayşe ise “Evet, çok kötüydün çünkü” sözlerini dile getirdi. Aleyna’nın lafını bölen Ayşe çok gergin ve sinirli bir şekilde cevap verdi. Aleyna ise konuşmalarına skandal açıklamalarıyla devam etti.



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