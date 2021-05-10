Survivor’da Ayşe ve Aleyna’lar Birbirine Girdi! Eski Dostlar Şimdi Düşman Oldu! Ayşe Çıldırdıkça Çıldırdı! Konsey Resmen Yıkıldı…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmasının son bölümüne Ayşe ve Aleyna’ların tartışması geceye damgasını vurdu. Adeta birbirine iki isim resmen birbirilerine düşman oldu. Yarışmanın ilk bölümlerinde çok iyi anlaşan üç dostun şimdi ise düşman tavırlar sergilemesi “Eski dost yeni düşman” yorumlarını yaptırdı. Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan’ın açıklamaları karşısında çılgına dönen Ayşe konseyi resmen yıktı.
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmada her bölüm dikkatleri üzerine çekiyor. Birbirinden farklı isimlerin hem parkurda hem de zeka oyunlarında kapışmaları ise odak noktası haline geliyor. Son bölümde ise Acun Ilıcalı’nın gözleri önünde Ayşe ve Aleyna’lar birbirine girdi.
Aleyna Çalışkan’a söz veren Acun Ilıcalı, “Ayşe’ye şöyle bir cevap vermek istiyorum ben. Beni göndermek için 7 hafta boyunca elinizden geleni yaptınız” demesinin ardından Ayşe ise “Evet, çok kötüydün çünkü” sözlerini dile getirdi. Aleyna’nın lafını bölen Ayşe çok gergin ve sinirli bir şekilde cevap verdi. Aleyna ise konuşmalarına skandal açıklamalarıyla devam etti.
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10 May 2021 - 17:35 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.