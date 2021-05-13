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- 13 May 2021 - 19:58 G: 13 May 2021 - 20:06

Demet Özdemir Gözyaşı Nedeni Oldu! Acun Ilıcalı’ya Mesajını Duyurdu! Dizi Bitti Ama Onda Bir Şeyler Yeni Başlıyor! O Açıklaması…

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Demet Özdemir ise hem Zeynep’e hem de diziye veda etti. Veda notunu paylaşan güzel oyuncu ise gözyaşların nedeni oldu. Peki, Demet Özdemir nasıl bir açıklama yaptı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Paylaşım yaparak diziye veda eden Demet Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden “Son kez bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir” notunu düşerek yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Tüm ekibe ve set çalışanlarına tek tek teşekkür eden Demet Özdemir, Acun Ilıcalı’ya mesajını duyurdu.

Özdemir sözlerine; "Aşırı aşırı sevgi, dostluk, anlayış içerir. Hepinize binlerce kez teşekkür ederim bana ışık olan, bu projeye her bir damlasını bırakan, zorlu şartlarda her seferinde en İyisini yapan canım oyun arkadaşlarım. Canım ustalarım, gece gündüz bilmeyen rahat edelim diye en iyi iş çıksın diye kardeş olduğumuz kamera arkası ekibimiz. Yıllardır çalıştığımız el ele yolculuklara göğüs gerdiğimiz Çağrı Bayrak, benim için müthiş bir yolculuktu” diyerek başladı ve devam etti.

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13 May 2021 - 19:58 Ankara- Popüler Haber

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