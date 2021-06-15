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- 15 Haz 2021 - 15:38 G: 15 Haz 2021 - 15:49

Hande Erçel İçin Sen Çal Kapımı Dizisi Bitiyor mu? Buz Gibi Esti, Kabus Gibi Haber Verdi! "Hande Kalbimiz Paramparça..." Meğer...

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol olarak Hande Erçel, acı haberi duyurdu! Her şey yolunda gidiyor derken bir anda açıklanan bu bilgi ise Sen Çal Kapımı hayranlarını yıktı! Biletlerini kesip ellerine veren yapım ekibi ise dizinin sonunu resmen getirdi. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde yaşanılan seyirciyi kendisine bağlıyor. Her bölümünde farklı bir enerji sunan Sen Çal Kapımı dizisinin ekranlarda kalacağı süre ve final tarihi, Hande Erçel tarafından resmen açıklandı. Kısa bir süre önce muhabirlerin sorularına cevap veren Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Sevilen ismin açıklamaları ise kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı! Kerem Bürsin’le ilgilide konuşan Hande Erçel, “Bu soruları sorup beni daha fazla utandırmayın. Yeni bir ilişkimiz var. Kerem’in dediği gibi uzun bir ilişkimiz yok. Sizlerde hep cevabı bilinen şeyleri soruyorsunuz” yorumunu yapmıştı. Peki, Sen Çal Kapımı dizisi hakkında neler dedi?

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15 Haz 2021 - 15:38 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Namlı Nisom Mq - Hande ercel turkiyenin sayili guzellerinden gerekenide demis zaten dizinin bitmesine bizde uzulduk ama elden gelen bi sey yok?‍♀️???

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Haziran 14:55

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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