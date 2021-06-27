Mehmet Yalçınkaya Ne Kadar Kazanıyor? Masterchef Mehmet Şef Bölüm Başı Ne Kadar Alıyor?

2021 sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanan MasterChef, yeni yayın tarihi için belirsizliğini koruyor. Survivor 2021 finalinin hemen ardından başlayacağı bilinen MasterChef Türkiye 2021’in temmuz ortaları gibi başlaması bekleniyor. Yaklaşan yayın tarihi ise MasterChef ile ilgili detayları yeniden gündeme getiriyor. Dünyaca ünlü şeflerin jüri koltuklarında oturduğu MasterChef Türkiye’nin jüri üyeleri 2019’dan bu yana değişmiyor. Sevilen üçlü Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliklerinde oturduğu MasterChef Türkiye 2021’de yarışma kadar ünlü şefler de konuşuluyor. Bu defa bölüm başı aldıkları ücretlerle gündeme gelen şeflerden en çok merak edileni ise Mehmet Yalçınkaya oluyor.