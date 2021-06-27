Mehmet Yalçınkaya Ne Kadar Kazanıyor? Masterchef Mehmet Şef Bölüm Başı Ne Kadar Alıyor?
Dünyaca ünlü program MasterChef, Türkiye uyarlaması ile TV8 ekranlarındaki yayın hayatına devam ediyor. 2019’dan bu yana dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye’de 2021 sezonu konuşulmaya başlıyor. Bu defa jüri üyelerinin aldığı ücretlerle gündemlere gelen MasterChef, hayranlarının radarına girmiş bulunuyor. Mehmet Yalçınkaya ne kadar kazanıyor? MasterChef Mehmet Şef bölüm başı ne kadar alıyor? İşte, detaylar…
2021 sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanan MasterChef, yeni yayın tarihi için belirsizliğini koruyor. Survivor 2021 finalinin hemen ardından başlayacağı bilinen MasterChef Türkiye 2021’in temmuz ortaları gibi başlaması bekleniyor. Yaklaşan yayın tarihi ise MasterChef ile ilgili detayları yeniden gündeme getiriyor. Dünyaca ünlü şeflerin jüri koltuklarında oturduğu MasterChef Türkiye’nin jüri üyeleri 2019’dan bu yana değişmiyor. Sevilen üçlü Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliklerinde oturduğu MasterChef Türkiye 2021’de yarışma kadar ünlü şefler de konuşuluyor. Bu defa bölüm başı aldıkları ücretlerle gündeme gelen şeflerden en çok merak edileni ise Mehmet Yalçınkaya oluyor.
27 Haz 2021 - 12:47 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.