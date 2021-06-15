Yasak Elma’nın Final Dönemin Milyonları Şoka Sokan Gelişme! Artık Ekranlarda Göremeyeceğiz! Milyonlarca Kişi Yas İlan Etti!

Başrollerinde Berk Oktay, Eda Ece, Şevval Sam ve Erdal Özyağcılar gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin her bölümü seyircide büyük bir heyecan yaratıyor. Pazartesi günlerine damgasını vuran dizi yıllardır ekranlarda olmasına rağmen reyting rekorlarına kırarak izlenmeye devam ediyor.

Dizinin sezon finali ise geçtiğimiz ay ekranlara gelmiş ve yalıda büyük bir patlama çıkmıştı. Yalıdan kimin ölerek çıkacağı merak konusu olurken; akıllara gelen ilk kişi ise Ender karakterine hayat veren Şevval Sam olmuştu. Bunun en temel nedeni ise güzel oyuncu, “Bizler Yasak Elma dizisine sadece hizmet veriyoruz. Bizlerde her an çıkabiliriz. Ne olacağı belli olmaz” sözlerini dile getirmiş olmasıydı fakat yalıdan ölerek çıkacak kişi Ender olmadı! Peki, Yasak Elma’da artık görünmeyecek kişi kim oldu?



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