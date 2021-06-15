Yasak Elma’nın Final Dönemin Milyonları Şoka Sokan Gelişme! Artık Ekranlarda Göremeyeceğiz! Milyonlarca Kişi Yas İlan Etti!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinin final döneminde milyonlarca izleyiciyi şoka sokacak bir gelişme yaşandı. Artık ekranlarda olmayacağı açıklanırken sevenleri ise büyük bir şok yaşadı. Milyonlarca kişi açıklanan haberle birlikte bugünü yas günü ilan etti. Peki, Yasak Elma dizisinden gelen kötü haber neydi?
Başrollerinde Berk Oktay, Eda Ece, Şevval Sam ve Erdal Özyağcılar gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin her bölümü seyircide büyük bir heyecan yaratıyor. Pazartesi günlerine damgasını vuran dizi yıllardır ekranlarda olmasına rağmen reyting rekorlarına kırarak izlenmeye devam ediyor.
Dizinin sezon finali ise geçtiğimiz ay ekranlara gelmiş ve yalıda büyük bir patlama çıkmıştı. Yalıdan kimin ölerek çıkacağı merak konusu olurken; akıllara gelen ilk kişi ise Ender karakterine hayat veren Şevval Sam olmuştu. Bunun en temel nedeni ise güzel oyuncu, “Bizler Yasak Elma dizisine sadece hizmet veriyoruz. Bizlerde her an çıkabiliriz. Ne olacağı belli olmaz” sözlerini dile getirmiş olmasıydı fakat yalıdan ölerek çıkacak kişi Ender olmadı! Peki, Yasak Elma’da artık görünmeyecek kişi kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.