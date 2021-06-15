Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Haz 2021 - 20:27 G: 15 Haz 2021 - 20:55

Yasak Elma’nın Final Dönemin Milyonları Şoka Sokan Gelişme! Artık Ekranlarda Göremeyeceğiz! Milyonlarca Kişi Yas İlan Etti!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinin final döneminde milyonlarca izleyiciyi şoka sokacak bir gelişme yaşandı. Artık ekranlarda olmayacağı açıklanırken sevenleri ise büyük bir şok yaşadı. Milyonlarca kişi açıklanan haberle birlikte bugünü yas günü ilan etti. Peki, Yasak Elma dizisinden gelen kötü haber neydi?

Başrollerinde Berk Oktay, Eda Ece, Şevval Sam ve Erdal Özyağcılar gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin her bölümü seyircide büyük bir heyecan yaratıyor. Pazartesi günlerine damgasını vuran dizi yıllardır ekranlarda olmasına rağmen reyting rekorlarına kırarak izlenmeye devam ediyor.

Dizinin sezon finali ise geçtiğimiz ay ekranlara gelmiş ve yalıda büyük bir patlama çıkmıştı. Yalıdan kimin ölerek çıkacağı merak konusu olurken; akıllara gelen ilk kişi ise Ender karakterine hayat veren Şevval Sam olmuştu. Bunun en temel nedeni ise güzel oyuncu, “Bizler Yasak Elma dizisine sadece hizmet veriyoruz. Bizlerde her an çıkabiliriz. Ne olacağı belli olmaz” sözlerini dile getirmiş olmasıydı fakat yalıdan ölerek çıkacak kişi Ender olmadı! Peki, Yasak Elma’da artık görünmeyecek kişi kim oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

15 Haz 2021 - 20:27 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hadise’ye Hayatının En Büyük Darbesi Vuruldu! Önce Acun Ilıcalı Sonra O İsim… Yılın Bombası Bu Olabilir! mask
Hadise’ye Hayatının En Büyük Darbesi Vuruldu! Önce Acun Ilıcalı Sonra O İsim… Yılın Bombası Bu Olabilir!
Survivor Batuhan Yarışmanın Kaderini Değiştirdi! Acun Ilıcalı Böyle Olacağını Bilseydi Göndermezdi! Batuhan Yeniden Yarışmaya Gelecek Mi? Aleyna En Sonunda… mask
Survivor Batuhan Yarışmanın Kaderini Değiştirdi! Acun Ilıcalı Böyle Olacağını Bilseydi Göndermezdi! Batuhan Yeniden Yarışmaya Gelecek Mi? Aleyna En Sonunda…
Masterchef Yarışması Daha Başlamadan İfşa Edildi! Somer ve Mehmet Şef Ağladı! Akıl Sır Ermedi, Ortalık Karıştı! Meğer… mask
Masterchef Yarışması Daha Başlamadan İfşa Edildi! Somer ve Mehmet Şef Ağladı! Akıl Sır Ermedi, Ortalık Karıştı! Meğer…
Seren Serengil'i Çileden Çıkarttı, Hedefi Başka Yöne Çevirdi! Öyle Bir Şey Dedi Ki Milyonlar Yerin Dibine Girdi! Sosyal Medya Buz Kesti! mask
Seren Serengil'i Çileden Çıkarttı, Hedefi Başka Yöne Çevirdi! Öyle Bir Şey Dedi Ki Milyonlar Yerin Dibine Girdi! Sosyal Medya Buz Kesti!
Alişan’ın Eşi Sosyal Medyayı Sallayıp Geçti! İki Fotoğrafı Yan Yana Getirip Öyle Bir Şey Yazdı Ki, Herkes Cevabını Adlı! İbrahim Tatlıses’in Oğlu Devrede! mask
Alişan’ın Eşi Sosyal Medyayı Sallayıp Geçti! İki Fotoğrafı Yan Yana Getirip Öyle Bir Şey Yazdı Ki, Herkes Cevabını Adlı! İbrahim Tatlıses’in Oğlu Devrede!
Mehmet Ali Erbil Soluğu Hastanede Aldı! Milyonların Eli Kolu Titredi ama Olaya Seda Sayan Bile Girdi! Hayatta Yapacağı En Son Şeydi… mask
Mehmet Ali Erbil Soluğu Hastanede Aldı! Milyonların Eli Kolu Titredi ama Olaya Seda Sayan Bile Girdi! Hayatta Yapacağı En Son Şeydi…
Masumlar Apartmanı Dizisine Resti Çekmişti! Fahriye Evcen’in Projesi Resmen Belli Oldu, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Sonunda Dönüyor… mask
Masumlar Apartmanı Dizisine Resti Çekmişti! Fahriye Evcen’in Projesi Resmen Belli Oldu, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Sonunda Dönüyor…
Demet Özdemir'den Önce Ultra Minili Sonra Mayolu Poz! Görenlerin Aklı Başından Gitti! Instagram Cayır Cayır Yanıyor! Öyle Bir Şey Yaptı Ki... mask
Demet Özdemir'den Önce Ultra Minili Sonra Mayolu Poz! Görenlerin Aklı Başından Gitti! Instagram Cayır Cayır Yanıyor! Öyle Bir Şey Yaptı Ki...
Şef Akademi Ayhan Sicimoğlu Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? Restoranı Var Mı? mask
Şef Akademi Ayhan Sicimoğlu Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? Restoranı Var Mı?
Şef Akademi Jürisi Ali Ronay Kimdir? Kaç Yaşında, Evli Mi? Ali Ronay'ın Restaurantı Var Mı? mask
Şef Akademi Jürisi Ali Ronay Kimdir? Kaç Yaşında, Evli Mi? Ali Ronay'ın Restaurantı Var Mı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yasak Elma’nın Final Dönemin Milyonları Şoka Sokan Gelişme! Artık Ekranlarda Göremeyeceğiz! Milyonlarca Kişi Yas İlan Etti! mask
Yasak Elma’nın Final Dönemin Milyonları Şoka Sokan Gelişme! Artık Ekranlarda Göremeyeceğiz! Milyonlarca Kişi Yas İlan Etti!
Acun Ilıcalı’dan Survivor Final Açıklaması Geldi! Milyonlar Ters Köşe Oldu, Herkes Tarihi Bekliyordu ama Değilmiş! İşte Tüm Detaylar… “Acun Ilıcalı Hedef!” mask
Acun Ilıcalı’dan Survivor Final Açıklaması Geldi! Milyonlar Ters Köşe Oldu, Herkes Tarihi Bekliyordu ama Değilmiş! İşte Tüm Detaylar… “Acun Ilıcalı Hedef!”
Hadise’ye Hayatının En Büyük Darbesi Vuruldu! Önce Acun Ilıcalı Sonra O İsim… Yılın Bombası Bu Olabilir! mask
Hadise’ye Hayatının En Büyük Darbesi Vuruldu! Önce Acun Ilıcalı Sonra O İsim… Yılın Bombası Bu Olabilir!
Survivor Dora Dominik Adasında Terör Estirdi! Acun Ilıcalı Bunları Duyarsa Canı Çok Yanacak! Öyle Bir Rest Çekti Ki… mask
Survivor Dora Dominik Adasında Terör Estirdi! Acun Ilıcalı Bunları Duyarsa Canı Çok Yanacak! Öyle Bir Rest Çekti Ki…
Neslihan Atagül'ün Eşi Öyle Şeyler Dedi Ki, Gören Duyan Şok Oldu! Akıllarda Alişan - Buse Varol Rüzgarları Esti! Meğer Perde Arkası Bambaşkaymış... mask
Neslihan Atagül'ün Eşi Öyle Şeyler Dedi Ki, Gören Duyan Şok Oldu! Akıllarda Alişan - Buse Varol Rüzgarları Esti! Meğer Perde Arkası Bambaşkaymış...
Survivor Batuhan Yarışmanın Kaderini Değiştirdi! Acun Ilıcalı Böyle Olacağını Bilseydi Göndermezdi! Batuhan Yeniden Yarışmaya Gelecek Mi? Aleyna En Sonunda… mask
Survivor Batuhan Yarışmanın Kaderini Değiştirdi! Acun Ilıcalı Böyle Olacağını Bilseydi Göndermezdi! Batuhan Yeniden Yarışmaya Gelecek Mi? Aleyna En Sonunda…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status