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- 18 Haz 2021 - 17:03 G: 18 Haz 2021 - 17:10

Motor Sesine ve Hıza Olan Aşk! 'Formula 1!' Red Bull Racing Honda İle Kale'den Kaleye Bir Gezi!

Formula 1 bir çok kesim için hıza ve motor sporlarına olan aşkı simgeliyor. Tüm dünyada beğeni ve adrenalinle izlenen spor Türkiye'de de oldukça ilgi görüyor. Son olarak Red Bull Racing'in dönem dönem farklı ülkelerde ve ülkemizde de 15 Temmuz köprüsünde gerçekleştirdiği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. İşte detaylar...

Red Bull Racing Honda, maceralarına tarihi bir yolculuk daha ekledi.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, kısa bir süre önce ABD'nin Miami kentinin kumsallarında patinaj çekerek ilerleyen, Amsterdam sokaklarında tozu dumana katan ve İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde pit stop gerçekleştiren takım, son macerasında Çekya’nın Slovakya’ya uzanan geniş bir rotada kaleleri, kültürü, doğayı keşfettiği hızlı bir tura çıktı.

Ünlü Prag Kalesi'nden başlayan ve Charles Köprüsü'nden görkemli bir geçişle hararetlenen tur, Moravia bölgesinin doğal üzüm bağlarından Slovakya'nın güzel başkenti Bratislava'ya uzandı.

13 Grand Prix kazananı David Coulthard, Proprad Havalimanı’na ulaştığında ise onu 2018 Red Bull Air Race Dünya Şampiyonu Martin Sonka karşıladı. Nefesleri kesen yarışta, David Coulthard’ın hakimiyetindeki RB7, kısa pistte en yüksek hıza ulaşırken, Martin Sonka, alışılmışın dışına çıktı. Sonka, Extra 300 SR uçağını ters çevirerek, Coulthard’ın F1 aracının sadece birkaç metre yukarısında yarıştı ve mücadele boyunca rakibiyle göz temasını korudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen eski Red Bull Racing pilotu Coulthard, “Tüm yarış boyunca hem mücadele heyecanını hem de Martin’in müthiş yeteneğini deneyimleme fırsatı buldum. Martin’in pilotluğundaki uçak kullanırken inanılmaz zevk aldığım RB7'nin sadece birkaç metre yukarısında ve baş aşağı olarak uçuşunu gerçekleştirdi. Çekya ve Slovakya'da Arnavut kaldırımlı sokaklarda, tozlu pistlerde ve dağlarda güzel manzaraların içinde yarıştığımız Kaleden Kaleye (From Castle to Castle), benim için bir Formula 1 aracının pist dışında da neler yapabileceğini gösteren, farklı bir keşif yolculuğuydu.” ifadelerini kullandı

2018 Red Bull Air Race Dünya Şampiyonu Martin Sonka ise şunları kaydetti:

“Oldukça keyifli ve alışılmışın dışında bir yarıştı. Böyle bir formasyonda uçmak inanılmazdı, ayrıca ben Formula 1'in, Coulthard’ın ve RB7'nin büyük bir hayranıyım, bu yüzden pilotu ve arabayı uçağımın kokpitinden ters de olsa bu kadar yakından görmek gerçekten özel bir deneyimdi. Umarım izleyen herkes bizimle aynı heyecanı paylaşır."

18 Haz 2021 - 17:03 AA İstanbul- Spor

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