Survivor İsmail’e Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Darbesi! Sözleriyle Tüm Oyunu Ortaya Çıkardı, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Sadece Bir Paylaşım…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da finale ise sadece birkaç gün kaldı. Sevilerek takip edilen yarışmada bulunan İsmail’e ise Acun Ilıcalı’nın adamından çok sert bir eleştiri geldi. Görenlerin çoğu ise bu durumu “Adam resmen yerin dibine soktu” sözleriyle eleştirdi.
Survivor yarışmasına katılmadan hemen önce iki isminde bir anlaşma yaptığı net bir şekilde biliniyordu. Survivor’da katılmadan hemen önce Batuhan ve İsmail aynı otel odasında kalmışlardı. Durumu ise Batuhan; “Biz İsmail abiyle kader ortağıyız. Biz dedik ki “Survivor yarışması bireysele dönene kadar birbirimiz potalara yazmayacağız. Birbirimizi koruyacağız” dedik. Anlaşma imzaladık” sözlerini dile getirmişti.
İkilinin anlaşmaları sosyal medyada büyük bir yankı uyandırırken; Semih Öztürk ise sunmuş olduğu Survivor Ekstra programında bu anlaşma hakkında birçok yorumda bulunmuş ve ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Kısa bir süre önce ise sosyal medyada bir paylaşım yapan Semih Öztürk; şok etkisi yarattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.