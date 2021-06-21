Survivor İsmail’e Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Darbesi! Sözleriyle Tüm Oyunu Ortaya Çıkardı, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Sadece Bir Paylaşım…

Survivor yarışmasına katılmadan hemen önce iki isminde bir anlaşma yaptığı net bir şekilde biliniyordu. Survivor’da katılmadan hemen önce Batuhan ve İsmail aynı otel odasında kalmışlardı. Durumu ise Batuhan; “Biz İsmail abiyle kader ortağıyız. Biz dedik ki “Survivor yarışması bireysele dönene kadar birbirimiz potalara yazmayacağız. Birbirimizi koruyacağız” dedik. Anlaşma imzaladık” sözlerini dile getirmişti.

İkilinin anlaşmaları sosyal medyada büyük bir yankı uyandırırken; Semih Öztürk ise sunmuş olduğu Survivor Ekstra programında bu anlaşma hakkında birçok yorumda bulunmuş ve ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Kısa bir süre önce ise sosyal medyada bir paylaşım yapan Semih Öztürk; şok etkisi yarattı.



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