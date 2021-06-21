Haberler Ankara Haberler Ankara
- 21 Haz 2021 - 13:23 G: 21 Haz 2021 - 13:37

Survivor İsmail’e Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Darbesi! Sözleriyle Tüm Oyunu Ortaya Çıkardı, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Sadece Bir Paylaşım…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da finale ise sadece birkaç gün kaldı. Sevilerek takip edilen yarışmada bulunan İsmail’e ise Acun Ilıcalı’nın adamından çok sert bir eleştiri geldi. Görenlerin çoğu ise bu durumu “Adam resmen yerin dibine soktu” sözleriyle eleştirdi.

Survivor yarışmasına katılmadan hemen önce iki isminde bir anlaşma yaptığı net bir şekilde biliniyordu. Survivor’da katılmadan hemen önce Batuhan ve İsmail aynı otel odasında kalmışlardı. Durumu ise Batuhan; “Biz İsmail abiyle kader ortağıyız. Biz dedik ki “Survivor yarışması bireysele dönene kadar birbirimiz potalara yazmayacağız. Birbirimizi koruyacağız” dedik. Anlaşma imzaladık” sözlerini dile getirmişti.

İkilinin anlaşmaları sosyal medyada büyük bir yankı uyandırırken; Semih Öztürk ise sunmuş olduğu Survivor Ekstra programında bu anlaşma hakkında birçok yorumda bulunmuş ve ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Kısa bir süre önce ise sosyal medyada bir paylaşım yapan Semih Öztürk; şok etkisi yarattı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

21 Haz 2021 - 13:23 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor İsmail’in Planı Deşifre Oldu! Meğer Her Şey Bunun İçinmiş! Acun Ilıcalı Çılgına Dönebilir! Gözünü Ilıcalı’ya Dikti! “Yazıklar Olsun Sana İsmail!” mask
Survivor İsmail’in Planı Deşifre Oldu! Meğer Her Şey Bunun İçinmiş! Acun Ilıcalı Çılgına Dönebilir! Gözünü Ilıcalı’ya Dikti! “Yazıklar Olsun Sana İsmail!”
Survivor Berkay Milyonları Tilt Etti! Açıklaması “Mide Bulandırıcı” Bulundu, Survivor Adasında Kavga, Kıyamet, Gürültü Koptu! Açıklaması Sinir Krizi Nedeni Oldu! mask
Survivor Berkay Milyonları Tilt Etti! Açıklaması “Mide Bulandırıcı” Bulundu, Survivor Adasında Kavga, Kıyamet, Gürültü Koptu! Açıklaması Sinir Krizi Nedeni Oldu!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 21 Haziran Pazartesi Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 21 Haziran Pazartesi Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Canlı Yayında Sinirden Çıldırdı! Ses Tonu Kesildi, Konuşamaz Hale Geldi! mask
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Canlı Yayında Sinirden Çıldırdı! Ses Tonu Kesildi, Konuşamaz Hale Geldi!
Survivor Yarışması Dibe Battı! Acun Ilıcalı Şimdi “Ne Yapacak” Finale Beş Gün Kala Yaşanan O Olay Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışması Dibe Battı! Acun Ilıcalı Şimdi “Ne Yapacak” Finale Beş Gün Kala Yaşanan O Olay Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?
Survivor’da Batuhan’ın Yargı Çekicisini “Sevgilisi” Eline Aldı! Aleyna Konsey Alanında Esti! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı! mask
Survivor’da Batuhan’ın Yargı Çekicisini “Sevgilisi” Eline Aldı! Aleyna Konsey Alanında Esti! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı!
Survivor Poyraz Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki, Ekranlara Bile Gelmedi! Acun Ilıcalı Kanaldan Yayını Kesti! Meğer Dora… mask
Survivor Poyraz Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki, Ekranlara Bile Gelmedi! Acun Ilıcalı Kanaldan Yayını Kesti! Meğer Dora…
Survivor Aleyna Çalışkan Mavi Takımın Foyasını Bozdu! Ayşe ve Aleyna’nın Neden Kanlı Bıçaklı Olduğunu Tek Tek Anlattı! Meğer Poyraz… mask
Survivor Aleyna Çalışkan Mavi Takımın Foyasını Bozdu! Ayşe ve Aleyna’nın Neden Kanlı Bıçaklı Olduğunu Tek Tek Anlattı! Meğer Poyraz…
Survivor Ayşe Survivor Şampiyonu Cemal’i Ezip Geçti! Acun Medya Öyle Bir Şey Paylaştı Ki, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Şampiyon Olmaya Oynuyor! mask
Survivor Ayşe Survivor Şampiyonu Cemal’i Ezip Geçti! Acun Medya Öyle Bir Şey Paylaştı Ki, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Şampiyon Olmaya Oynuyor!
Survivor’da Ayşe ve Aleyna Arasında Buzlar Eridi! İkili Kol Kola Girip Adaya Rest Çekecekler! “Bana Bir Komik Geldi!” Acun Ilıcalı’nın Adamı… mask
Survivor’da Ayşe ve Aleyna Arasında Buzlar Eridi! İkili Kol Kola Girip Adaya Rest Çekecekler! “Bana Bir Komik Geldi!” Acun Ilıcalı’nın Adamı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Heyecan Bugün Başlıyor! Üçüncü Grand Slam Wimbledon'da 4 Türk Mücadele Edecek mask
Heyecan Bugün Başlıyor! Üçüncü Grand Slam Wimbledon'da 4 Türk Mücadele Edecek
Dolar/TL Kurunda Hareketlilik Sürüyor! Güncel Dolar Kurunda Son Durum mask
Dolar/TL Kurunda Hareketlilik Sürüyor! Güncel Dolar Kurunda Son Durum
Avrupa Borsalarında Tedirgin Hava Sürüyor! Düşüşle Açılış Yapıldı! mask
Avrupa Borsalarında Tedirgin Hava Sürüyor! Düşüşle Açılış Yapıldı!
Acun Ilıcalı Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Görenlerin Gözyaşları Süzüldü Gitti! O Paylaşım Milyonların Kalbini Paramparça Edip Bıraktı! “Seni Sorduklarında…” mask
Acun Ilıcalı Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Görenlerin Gözyaşları Süzüldü Gitti! O Paylaşım Milyonların Kalbini Paramparça Edip Bıraktı! “Seni Sorduklarında…”
Masterchef Survivor’u Silip Attı! Tarihi Belli Oldu, Gümbür Gümbür Geliyor! Danilo Zanna İfşalamıştı, Meğer Barbaros… mask
Masterchef Survivor’u Silip Attı! Tarihi Belli Oldu, Gümbür Gümbür Geliyor! Danilo Zanna İfşalamıştı, Meğer Barbaros…
Savaşçı Dizisi Yeniden Dönüyor! FOX TV İşini Bitirmişti ama O İsim Devreye Girdi! Albay Oktay Göktürk Resmen Duyurdu! İşte Merak Edilen Tüm Detaylar… mask
Savaşçı Dizisi Yeniden Dönüyor! FOX TV İşini Bitirmişti ama O İsim Devreye Girdi! Albay Oktay Göktürk Resmen Duyurdu! İşte Merak Edilen Tüm Detaylar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status