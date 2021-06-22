Maraşlı Dizisinde Öpüşme Olay Yarattı! Alina Boz Şak Diye Burak Deniz’in Dudaklarına Yapıştı! Neredeyse Öleceklerdi Ama…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Maraşlı dizisinde öpüşme sahnesi olay yarattı! Alina Boz, senaryo gereği Burak Deniz’in dudaklarına resmen şak diye yapıştı. Kurşunlar havada uçuşurken ikilinin hiçbir şeyi umursamaması ve öpüşmeye devam etmeleri, “Böyle bir şeyi bende yaşamak isterdim” yorumlarına neden oldu.
ATV ekranlarında Pazartesi günleri izlenme rekorları kıran başarılı dizide Burak Deniz ve Alina Boz’un başrollerinde yer alırken; kadrosunda ise Kerem Atabeyoğlu, Serhat Kılıç, Saygın Soysal, Rojda Demirer, Cemil Büyükdöğerli, Melis İşiten ve Cihan Yenici gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Dizinin son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Dizideki tüm sır düğümleri tek tek ortaya çıkarken Mahur’un gardının Maraşlı’ya karşı düştüğü de resmen görüldü. Maraşlı kısa bir süre önce Mahur’a evleneme teklifi etmişti. Mahur ise büyük bir şok içerisinde kalmıştı. Son bölümde ise her şey ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.