Maraşlı Dizisinde Öpüşme Olay Yarattı! Alina Boz Şak Diye Burak Deniz’in Dudaklarına Yapıştı! Neredeyse Öleceklerdi Ama…

ATV ekranlarında Pazartesi günleri izlenme rekorları kıran başarılı dizide Burak Deniz ve Alina Boz’un başrollerinde yer alırken; kadrosunda ise Kerem Atabeyoğlu, Serhat Kılıç, Saygın Soysal, Rojda Demirer, Cemil Büyükdöğerli, Melis İşiten ve Cihan Yenici gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Dizinin son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Dizideki tüm sır düğümleri tek tek ortaya çıkarken Mahur’un gardının Maraşlı’ya karşı düştüğü de resmen görüldü. Maraşlı kısa bir süre önce Mahur’a evleneme teklifi etmişti. Mahur ise büyük bir şok içerisinde kalmıştı. Son bölümde ise her şey ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

