Survivor’da Canlı Yayın Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı’nın Adamlarının Gözleri Hiçbir Şeyi Görmedi, Resti Çektiler! Neredeyse Tekme Tokat Gireceklerdi!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da canlı yayın birbirine girdi. Acun Ilıcalı’nın adamları olarak bilinen Semih Öztürk ve Murat Özarı birbirlerine canlı yayında resti çektiler. Konu o kadar hararetlendi ki, milyonlar şok içerisinde kaldı. Adeta birbirleriyle tekme tokat gireceklerdi. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyor. Yarışmada yaşananları ise konu olarak ele alan ve tartışan Survivor Ekstra ekibi, olayları sıcağı sıcağına yakalarken; Panorama ekibi ise daha derinlemesine inerek tartışmalarda bulunuyorlar.
Survivor Ekstra ekibinde bulunan Murat Özarı ve Semih Öztürk ise tansiyonu aratırken ve seyirciyi ekranlara kilitleyen isimlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Neredeyse her bölümde farklı bir olayı ele alan başarılı yarışmada olanlar seyircilerde ise şok etkisi yarattı. Peki, Survivor Ekstra ekibi neden birbirine girdi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.