Survivor’da Canlı Yayın Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı’nın Adamlarının Gözleri Hiçbir Şeyi Görmedi, Resti Çektiler! Neredeyse Tekme Tokat Gireceklerdi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyor. Yarışmada yaşananları ise konu olarak ele alan ve tartışan Survivor Ekstra ekibi, olayları sıcağı sıcağına yakalarken; Panorama ekibi ise daha derinlemesine inerek tartışmalarda bulunuyorlar.

Survivor Ekstra ekibinde bulunan Murat Özarı ve Semih Öztürk ise tansiyonu aratırken ve seyirciyi ekranlara kilitleyen isimlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Neredeyse her bölümde farklı bir olayı ele alan başarılı yarışmada olanlar seyircilerde ise şok etkisi yarattı. Peki, Survivor Ekstra ekibi neden birbirine girdi?



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