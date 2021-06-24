Savaşçı Dizisi Yeniden Ekranlarda! Berk Oktay, Tamer Karadağlı Neredeyse Herkes Var! Kadro ve Kanal Açıklandı! FOX TV Bitirmişti ama…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Savaşçı dizisi yeniden ekranlarda! Kadrosunda ise iddialara göre hem Tamer Karadağlı gibi güçlü bir isim hem de Berk Oktay gibi dizinin köklerinden bir oyuncu var! Yeni kadrosu ve yeni kanalı açıklanan başarılı dizinin hayranları ise gelen bu haberle birlikte havalara uçtu. Neler oluyor?
Kısa bir süre önce 109. Bölümüyle ekranlara vedasını duyuran dizi, sevenlerini derinden üzmüş ve binlerce kişi yeniden başlaması ise talepte bulunmuşlardı. Dizinin reytinglerindeki düşüşten dolayı dizi final yapma kararı almış ve efsane bir şekilde final bölümünü yayınlamışlardı.
Bunun hemen arkasından ise Dizide Albay Oktay Göktürk’e hayat veren Tamer Karadağlı umut verici bir paylaşımda bulunmuş ve şok sözleri açıklamıştı. Tamer Karadağlı’nın hemen arkasından ise dizide Haydar karakterine hayat veren isimden yeni bir açıklama geldi. Neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.