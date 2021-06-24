Savaşçı Dizisi Yeniden Ekranlarda! Berk Oktay, Tamer Karadağlı Neredeyse Herkes Var! Kadro ve Kanal Açıklandı! FOX TV Bitirmişti ama…

Kısa bir süre önce 109. Bölümüyle ekranlara vedasını duyuran dizi, sevenlerini derinden üzmüş ve binlerce kişi yeniden başlaması ise talepte bulunmuşlardı. Dizinin reytinglerindeki düşüşten dolayı dizi final yapma kararı almış ve efsane bir şekilde final bölümünü yayınlamışlardı.

Bunun hemen arkasından ise Dizide Albay Oktay Göktürk’e hayat veren Tamer Karadağlı umut verici bir paylaşımda bulunmuş ve şok sözleri açıklamıştı. Tamer Karadağlı’nın hemen arkasından ise dizide Haydar karakterine hayat veren isimden yeni bir açıklama geldi. Neler oluyor?



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