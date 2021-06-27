Masterchef'te Büyük Olay! Mehmet Şef Büyük Kabus Yaşadı, Yarışmacı Bayıldı! Danilo Zanna Öyle Bir Koştu ki...
TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından olan Masterchef'te çok büyük olay yaşandı. Geçtiğimi sezonda efsanenin de ötesi bir program sunan Masterchef ekibi, aynı şekilde bu sezonda da büyük bir program sunmak için harekete geçmiş durumda. Efsane bölümleriyle birlikte kendini gösterecek olan Masterchef Türkiye 2021'de yürekleri ağızlara getiren anlar yaşandı. İzleyenlerin tansiyonunu yükselten ve dikkatleri üzerinde toplayarak büyük gündem yaratan olayda stüdyoda bir yarışmacı bayıldı.
Söz konusu bayılma olayının hemen sonrasında Mehmet Şef büyük kabus yaşarken, Danilo Zanna'nın koşuş anları gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu olaylar; herkesin dikkatleri üzerine çekerken sosyal medyada büyük gündem oldu. Tanıtımda görülen bu anlar, bölümde büyük gündem oluşturacak gibi duruyor. Öyle ki; Masterchef Türkiye 2021'in ilk bölümünün, Survivor 2021'in final bölümünden daha fazla reyting alacağı düşünülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.