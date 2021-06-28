Maraşlı Dizisinden Maraşlı Ayrılıyor! Yeni Anlaşması Hakkında İlk Açıklamayı Yaptı! Dizide Büyük Kıyamet Başladı! Artık Adı Bile Anılmayacak!

Sevilerek takip edilen dizinin her bölümü seyircide büyük bir heyecan yaşatıyordu. Hem oyuncu kadrosuyla hem de hikayesiyle sevenlerini ekranlara kilitleyen Maraşlı dizisinin final yaparak ekranlarla ilişiğini keseceği sık sık konuşuluyordu.

Kısa bir süre önce dizi hakkında şok iddialar gündeme gelmişti. Dizinin finali hakkında ise Mahur karakterine hayat veren Alina Boz, “Benim bu konularla ilgili konuşmam doğru olmaz. Zaten haberi yapımcı duyuracaktır” sözlerini dile getirmişti fakat Burak Deniz, her şeyi tek tek açıkladı!



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