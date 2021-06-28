Maraşlı Dizisinden Maraşlı Ayrılıyor! Yeni Anlaşması Hakkında İlk Açıklamayı Yaptı! Dizide Büyük Kıyamet Başladı! Artık Adı Bile Anılmayacak!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Maraşlı dizisinden dizinin kökü olan isim diziden ayrılıyor! Maraşlı karakterine hayat veren Burak Deniz, dizinin final tarihini resmen duyurdu, bunun yanında ise yeni dizisiyle anlaşma yaptığını resmen açıkladı. Tüm bunların yanında ise dizide büyük kıyametin başladığı ortaya çıktı. Artık dizinin adı bile anılmayacak!
Sevilerek takip edilen dizinin her bölümü seyircide büyük bir heyecan yaşatıyordu. Hem oyuncu kadrosuyla hem de hikayesiyle sevenlerini ekranlara kilitleyen Maraşlı dizisinin final yaparak ekranlarla ilişiğini keseceği sık sık konuşuluyordu.
Kısa bir süre önce dizi hakkında şok iddialar gündeme gelmişti. Dizinin finali hakkında ise Mahur karakterine hayat veren Alina Boz, “Benim bu konularla ilgili konuşmam doğru olmaz. Zaten haberi yapımcı duyuracaktır” sözlerini dile getirmişti fakat Burak Deniz, her şeyi tek tek açıkladı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.