- 29 Haz 2021 - 17:33 G: 29 Haz 2021 - 17:41

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Eritti! Hızır Reis Son Noktayı Koyabilir! Ayna Karşısında Bikinili Pozu Nefesleri Kesti!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kısa bir süre önce ekranlara sezon finali yaparak vedasını duyurmuştu. Dizinin sezon finaliyle birlikte dizide Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil’de diziden ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Diziye vedasından sonra eşi ve çocuklarıyla tatile giden Pelin Akil, son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı.

Ayna karşısında bikinili bir paylaşım yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı binlerce övgü ve beğeni aldı. İkiz bebek doğurmasına rağmen kilolarından hızla kurtulan Pelin Akil, fit haliyle akılları başlardan aldı; nefesleri kesti.

Kısa bir süre önce Pelin Akil, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’la olan hikayesinin sonuna geldik... Yapımda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum, heyecanla izlemeye devam ediyor olacağım, kamera arkası ve önündeki herkese kocaman sarılıyorum, görüşeceğim insanlar çok hepinizi çok seviyorum. Karizmatik parterim Oktay Kaynarca kırmızı bir iz bırakıyorum yanağına yine son kez. Behzat’ın da dediği gibi kırmızımı sürdüm tüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ve Bahar severleri kocaman öpüyorum. Her veda yeni bir başlangıç...” notunu düşerek bir paylaşım yapmış ve EDHO’dan ayrıldığını resmen duyurmuştu. Peki, şimdi nasıl bir paylaşım yaptı?

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29 Haz 2021 - 17:33 Ankara- Yaşam

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