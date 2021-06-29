- 29 Haz 2021 - 19:59 G: 29 Haz 2021 - 20:06

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Sevenlerine Büyük Şok! Grinin Elli Tonuyla Yeniden Bir Araya Geliyorlar! Milyonlar Şok İçerisinde! “Böyle Bir Şey Mümkün Değil”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, milyonlarca hayranına büyük bir şok yaşattı! Grinin Elli Tonu isimli filmde Anastasia ve Christian arasındaki sadomazoşist ilişki; erotik ve romantik konulara değinerek anlatılmıştı. Binlerce kişinin izlediği dizi milyonlarca ülke tarafından beğenilmişti. Sevilen filmden hemen sonra Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in böyle bir yapımla ekranlara geleceği iddia edildi!

Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisi için çalışmaları devam eden başarılı iki ismin dizisi, 50. Bölümüyle ekranlara veda edeceği Hande Erçel tarafından resmen açıklanmıştı. Erçel, “Eğer yapımcımız bir değişiklik olmazsa dizinin 11. Bölüm yayınlayacağını bizlere duyurdu” sözlerini dile getirmişti.

Sen Çal Kapımı dizisiyle birlikte uyumları birbirine çok yakıştırılan çift, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte ikili Maldivler’e tatile gitmiş, tatil dönüşünde ise el ele yakalanmışlardı. Dikkatleri üzerine çeken bu gelişmenin hemen arkasından ise ikili sevgili olduğunu resmen duyurmuştu. İkilinin bir arada olması Sen Çal Kapımı dizisinin reytinglerini yükseltirken; dizinin bitimiyle birlikte yeni bir projede yeniden bir arada olacakları söylenmeye başladı! Peki, neler oluyor?

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29 Haz 2021 - 19:59 Ankara- Yaşam

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