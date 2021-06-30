Demet Özdemir Yakıp Yıktı! Öyle Bir Bikinili Paylaşım Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Göğüs Dekoltesiyle Resmen Büyüledi, Sosyal Medya Karıştı!
Son zamanların ne çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, milyonları şok içerisinde bıraktı. Bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı yakıp yıkan başarılı oyuncu ağızları açık bıraktı. Derin göğüs dekoltesiyle büyüleyen Demet Özdemir, kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı. Güzelliğiyle bir kez daha kendisine hayran bırakan Demet Özdemir, sosyal medyayı karıştırdı.
Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine toplayan Demet Özdemir; dram dizisinde de oynayabileceğini göstermiş oldu. Ezgi Mola ve Enis Arıkan gibi komediye yatkın olan Demet Özdemir’in dram dolu bir dizide rol alması ise hayranlarının şaşkınlığına neden olmuştu.
Sevilerek takip edilen başarılı oyuncunun sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ise dikkatleri üzerine çekti. Aşk Taktikleri için çalışmalara başlayan Demet Özdemir, kısa bir süre önce ise hem sevgilisiyle hem de arkadaşlarıyla tatile çıkmış ve tatilinden verdiği pozlarla akılları başlardan almıştı. Şimdi ise bu tatil pozlarına bir yenisini ekledi. Peki, Özdemir nasıl bir paylaşım yaptı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.