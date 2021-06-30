Demet Özdemir Yakıp Yıktı! Öyle Bir Bikinili Paylaşım Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Göğüs Dekoltesiyle Resmen Büyüledi, Sosyal Medya Karıştı!

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine toplayan Demet Özdemir; dram dizisinde de oynayabileceğini göstermiş oldu. Ezgi Mola ve Enis Arıkan gibi komediye yatkın olan Demet Özdemir’in dram dolu bir dizide rol alması ise hayranlarının şaşkınlığına neden olmuştu.

Sevilerek takip edilen başarılı oyuncunun sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ise dikkatleri üzerine çekti. Aşk Taktikleri için çalışmalara başlayan Demet Özdemir, kısa bir süre önce ise hem sevgilisiyle hem de arkadaşlarıyla tatile çıkmış ve tatilinden verdiği pozlarla akılları başlardan almıştı. Şimdi ise bu tatil pozlarına bir yenisini ekledi. Peki, Özdemir nasıl bir paylaşım yaptı?



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