Bitcoin Madencilik Zorluğu Düşüşte! Bitcoin Fiyatı Ne Olacak! İşte Detaylar...

Hash oranı modeli



Bitcoin madencilik zorluğu, Cumartesi günü tarihinin en büyüğü olan 689.472 blok yüksekliğinde tahmini %27.94 düştü. Cointelegraph’ın daha önce açıkladığı gibi, düşüş, Çin’den devam eden madenci göçüne ve ardından hash oranı kaybına tepki olarak gerçekleşti. Hâlâ çalışan madenciler için, düşüş bir tür kâr artışı olacak. Zorluk, hash oranındaki değişiklikleri otomatik olarak hesaba katarak, düştüğünde madenciliği daha çekici hale getiriyor.





Göç halindeki madencilerin birkaç ay boyunca zanaatlarına tamamen dönmeleri beklenmiyor. O zaman, hash oranı arttıkça zorluk yeniden artacaktır – aynı ödül için daha fazla rekabet ve daha fazla güç rekabet eder. Bitcoin kullanıcıları arasında “fiyat hash oranını takip eder” şeklindeki klasik bir yaklaşım vardır. Eğer bu doğruysa, fenomeni gösteren bir model, gelecekteki fiyat davranışının canlı bir resmini çiziyor.

Bitcoin tabanına giden uzun yol



Peterson, fiyat ve hash oranı arasındaki ilişkinin, makro fiyat zirvelerini işaretlemeye konusunda “faydalı” olduğunu belirtti. Ekteki grafik, 2013 ve 2017’de dört yıllık bir yarılanma döngüsünün tamamı boyunca tutulan zirvelere karşılık gelen ani artışları gösteriyor. 2021 benzer görünüyor, ancak Mayıs kapitülasyonundan bu yana ilişki, Bitcoin fiyatının tamamen “düzeltilmesi” gereken nokta olan 1’e doğru ilerliyor. Peterson, “P(h)’deki mevcut eğilime dayanarak, bu balon 31 Ekim’e kadar çöküşünü bitirecek” diye özetledi.

“Oran, daha yüksek bir hash oranı ve daha düşük fiyatın herhangi bir kombinasyonunu içerir. Dolayısıyla artan hash oranı ve istikrarlı fiyat da balonu çözüyor.”

Başka bir deyişle, madencilerin geri dönüşü muhtemelen son zamanlarda görülen büyüklükteki fazla fiyat düşüşü olaylarını önleyecektir, ancak boğaların daha yüksek seviyelerde geri dönüş görmek için hâlâ arzu edilenden daha uzun süre beklemesi gerekebilir. Bu kadar basit bir modelde “birçok şey yanlış” olduğu ve kendisinin bunu kullanmadığı konusunda uyaran Peterson’dan önemli bir uyarı geldi.

Model, yılın ikinci yarısında Bitcoin için forma dönüş sağlayan tek kaynak değil. Cointelegraph’ın bildirdiği gibi, analistler 2021’i önceki her iki yıla da benzettiler, bunlar ilk yerel fiyat zirvesini, ardından bir düzeltmeyi ve daha sonra nihai zirveye yükselişi görüyor. BTC/USD arka arkaya üçüncü aylık değer kaybıyla kapattıktan sonra, stok akış fiyat modeli, Bitcoin’in son büyük ayı piyasası çukurunun hemen ardından 2019’un başlangıcını yansıttı.