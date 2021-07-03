Bitcoin Madencilik Zorluğu Düşüşte! Bitcoin Fiyatı Ne Olacak! İşte Detaylar...
Bitcoin (BTC), 3 Temmuz’da yaklaşık %28’lik bir oranla en büyük madencilik zorluk düşüşünü kaydetti ancak bir model, BTC fiyatının Ekim ayına kadar dibe vurmayacağını öne sürüyor. 2 Temmuz’daki bir dizi tweet’te, yatırım yöneticisi Timothy Peterson, Bitcoin fiyatı ile hash oranı arasındaki ilişkiyi, düşüşün bitmediğine dair tartışmalı bir kanıt olarak işaretledi. İşte detaylar...
Hash oranı modeli
Bitcoin madencilik zorluğu, Cumartesi günü tarihinin en büyüğü olan 689.472 blok yüksekliğinde tahmini %27.94 düştü. Cointelegraph’ın daha önce açıkladığı gibi, düşüş, Çin’den devam eden madenci göçüne ve ardından hash oranı kaybına tepki olarak gerçekleşti. Hâlâ çalışan madenciler için, düşüş bir tür kâr artışı olacak. Zorluk, hash oranındaki değişiklikleri otomatik olarak hesaba katarak, düştüğünde madenciliği daha çekici hale getiriyor.
Göç halindeki madencilerin birkaç ay boyunca zanaatlarına tamamen dönmeleri beklenmiyor. O zaman, hash oranı arttıkça zorluk yeniden artacaktır – aynı ödül için daha fazla rekabet ve daha fazla güç rekabet eder. Bitcoin kullanıcıları arasında “fiyat hash oranını takip eder” şeklindeki klasik bir yaklaşım vardır. Eğer bu doğruysa, fenomeni gösteren bir model, gelecekteki fiyat davranışının canlı bir resmini çiziyor.
Bitcoin tabanına giden uzun yol
Peterson, fiyat ve hash oranı arasındaki ilişkinin, makro fiyat zirvelerini işaretlemeye konusunda “faydalı” olduğunu belirtti. Ekteki grafik, 2013 ve 2017’de dört yıllık bir yarılanma döngüsünün tamamı boyunca tutulan zirvelere karşılık gelen ani artışları gösteriyor. 2021 benzer görünüyor, ancak Mayıs kapitülasyonundan bu yana ilişki, Bitcoin fiyatının tamamen “düzeltilmesi” gereken nokta olan 1’e doğru ilerliyor. Peterson, “P(h)’deki mevcut eğilime dayanarak, bu balon 31 Ekim’e kadar çöküşünü bitirecek” diye özetledi.
“Oran, daha yüksek bir hash oranı ve daha düşük fiyatın herhangi bir kombinasyonunu içerir. Dolayısıyla artan hash oranı ve istikrarlı fiyat da balonu çözüyor.”
Başka bir deyişle, madencilerin geri dönüşü muhtemelen son zamanlarda görülen büyüklükteki fazla fiyat düşüşü olaylarını önleyecektir, ancak boğaların daha yüksek seviyelerde geri dönüş görmek için hâlâ arzu edilenden daha uzun süre beklemesi gerekebilir. Bu kadar basit bir modelde “birçok şey yanlış” olduğu ve kendisinin bunu kullanmadığı konusunda uyaran Peterson’dan önemli bir uyarı geldi.
Model, yılın ikinci yarısında Bitcoin için forma dönüş sağlayan tek kaynak değil. Cointelegraph’ın bildirdiği gibi, analistler 2021’i önceki her iki yıla da benzettiler, bunlar ilk yerel fiyat zirvesini, ardından bir düzeltmeyi ve daha sonra nihai zirveye yükselişi görüyor. BTC/USD arka arkaya üçüncü aylık değer kaybıyla kapattıktan sonra, stok akış fiyat modeli, Bitcoin’in son büyük ayı piyasası çukurunun hemen ardından 2019’un başlangıcını yansıttı.
03 Tem 2021 - 15:47 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.