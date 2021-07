Bitcoin Madencilik Zorluğu Nedir? Düşüşte Rekor Yaşandı! Ne Anlama Geliyor?

Bitcoin ağının madencilik zorluğu, tarihi bir düşüş gördü!



Ağ, hash rate’daki büyük düşüşe uyum sağladığından, Bitcoin ağının madencilik zorluğu %27,9 düştü. Bu, ağın 2009’da hayata geçmesinden bu yana madencilik zorluğundaki en büyük düşüş. BTC ağı, madencilik zorluk seviyesini her 2.016 blokta, yani kabaca iki haftada bir günceller. Bu, dalgalanan bir hash rate’a rağmen blokların her on dakikada bir üretilmesini sağlamak için tasarlandı. Ve bu durumda, hash rate kesinlikle değişken oluyor. Kriptokoin.com olarak daha önce bildirdiğimiz üzere, 13 Haziran’daki önceki ayarlamadan bu yana, Bitcoin’in yedi günlük hash rate oranı 136.47 EH/s’den 85 EH/s’ye düştü ve yüzde %35’lik bir çöküş yaşadı.

Bu, büyük ölçüde Çin’deki Bitcoin madenciliğine yönelik baskıdan kaynaklandı ve bu da madenciler operasyonları başka yerlere taşırken hash rate göçüne neden oldu. Cumartesi günkü nihai rekor düşüş, bir hafta önce tahmin edilenden çok daha yüksek bir yüzdedeydi. Bu düşük hash rate, kalan hash rate yüksek zorluk seviyesine ayak uyduramadığı için daha yavaş bir blok üretim oranına yol açtı. Son iki hafta boyunca, ortalama olarak neredeyse her 13,9 dakikada bir blok üretildi, bu normalden çok daha yüksek. 1 Temmuz’da, bir blok oluşturmak 129 dakika bile aldı, bu 2011’den bu yana en uzun zaman oldu. Ancak burada blok sürelerindeki doğal varyans da dahil olmak üzere birden fazla faktörün devreye girdiğini belirtmekte fayda var.

Zorluk yüzde 28 oranında düştü! Peki bu ne anlama geliyor?



Zorluk yüzde 28 oranında düştü ve bu tarihteki en büyük zorluk düşüşü olarak kaydedildi. Peki bu ne anlama geliyor? Zorluğun düşmesi, BTC madenciliğinin daha kârlı olması demek. Kârlılık artarsa bu durum BTC madenciliğini daha çekici hale getirir. Madenciliğe ilginin artması sonuncunda da hash rate’ın toparlanması ve eski seviyelerine dönmesi beklenebilir.