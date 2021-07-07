- 07 Tem 2021 - 15:53 G: 07 Tem 2021 - 15:54

Altın Fiyatlarında Yükseliş, Altın Fiyatları Yeniden Değer Kazanıyor

Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Haziran ayında düşüş yaşayan ons altın yeniden 1800 doların üzerine çıktı.

Altın fiyatları yeniden değer kazanıyor. 2020 yılında yatırımcısına altından daha çok kazandıran gümüşün ons fiyatı da toparlanmaya başladı. Haziran ayında büyük kayıp yaşanan ons altın yeniden 1800 doların üzerine çıktı. Altın yatırımcıları yükselişin kalıcı olması için FED'den gelecek açıklamalara odaklandı.

 

07 Tem 2021 - 15:53 - Gündem

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