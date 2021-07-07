07 Tem 2021 - 15:53 Güncelleme: 07 Tem 2021 - 15:54
Altın Fiyatlarında Yükseliş, Altın Fiyatları Yeniden Değer Kazanıyor
Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Haziran ayında düşüş yaşayan ons altın yeniden 1800 doların üzerine çıktı.
Altın fiyatları yeniden değer kazanıyor. 2020 yılında yatırımcısına altından daha çok kazandıran gümüşün ons fiyatı da toparlanmaya başladı. Haziran ayında büyük kayıp yaşanan ons altın yeniden 1800 doların üzerine çıktı. Altın yatırımcıları yükselişin kalıcı olması için FED'den gelecek açıklamalara odaklandı.
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07 Tem 2021 - 15:53 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.