Altın Fiyatlarında Yükseliş, Altın Fiyatları Yeniden Değer Kazanıyor

Altın fiyatları yeniden değer kazanıyor. 2020 yılında yatırımcısına altından daha çok kazandıran gümüşün ons fiyatı da toparlanmaya başladı. Haziran ayında büyük kayıp yaşanan ons altın yeniden 1800 doların üzerine çıktı. Altın yatırımcıları yükselişin kalıcı olması için FED'den gelecek açıklamalara odaklandı.