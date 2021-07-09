Seda Sayan’a Demet Akalın Darbesi! “Yerinden Etmişti” Resmen Devrim Yarattı! Kanal D Ekranlarını Sallayacak! “Kraliçe Savaşları”

Kanala D ve Star TV ekranlarında adeta kraliçe savaşları yaşanacakken, milyonları şok eden hamle Demet Akalın’dan geldi. Daha önce Onur Büyüktopçu’nun sunmuş olduğu Gelinim Mutfakta yarışması Seda Sayan’la birlikte şok bir değişim yaşamıştı.

Seda Sayan’ın bu sezon son kez sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta yerine ise Demet Akalın resmen giriş yaptı. Yeni sezonda Seda Sayan’ın sunuculuğunu yaptığı programda sunucu olarak görevini yapacak olan Demet Akalın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?



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