Seda Sayan’a Demet Akalın Darbesi! “Yerinden Etmişti” Resmen Devrim Yarattı! Kanal D Ekranlarını Sallayacak! “Kraliçe Savaşları”
Son zamanların en çok konuşulan olaylarından biri olan Seda Sayan ve Demet Akalın tartışmasında son noktaya gelindi. Seda Sayan’ın Demet Akalın ve Alişan’ın ayağını kaydırıp; yerinden ettiği konuşulurken, Demet Akalın “Darbe” yaptı!
Kanala D ve Star TV ekranlarında adeta kraliçe savaşları yaşanacakken, milyonları şok eden hamle Demet Akalın’dan geldi. Daha önce Onur Büyüktopçu’nun sunmuş olduğu Gelinim Mutfakta yarışması Seda Sayan’la birlikte şok bir değişim yaşamıştı.
Seda Sayan’ın bu sezon son kez sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta yerine ise Demet Akalın resmen giriş yaptı. Yeni sezonda Seda Sayan’ın sunuculuğunu yaptığı programda sunucu olarak görevini yapacak olan Demet Akalın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.