Savaşçı Dizisi Yeniden Başlıyor! Tamer Karadağlı Sonunda Müjdeyi Duyurdu, Ortalık Karıştı! Berk Oktay Bile Olabilir! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Savaşçı dizisi yeniden başlıyor. Dizide Albay Oktay Göktürk karakterine hayata veren başarılı oyuncu, Berk Oktay’ın diziden ayrılması üzerine diziye giriş yapmıştı. Dikkatleri üzerine çeken isimden ise skandal bir açıklama geldi. Müjdeyi veren Tamer Karadağlı’nın ardından ise birçok kişi Berk Oktay’ında olması gerektiğini açıkladı.
Başrollerinde Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Serenay Aktaş ve Ediz Hun, Sarp Levendoğlu ile Murat Sezerli gibi isimlerin bulunduğu başarılı yapım kısa bir süre önce ekranlara vedasını duyurmuştu.
99 bölüm boyunca reyting rekorları kıran dizi, uzun bir aradan sonra ekranlara gelince dikiş tutmamış ve reytinglerin düşüklüğünden dolayı ekranlara veda etmek zorunda kalmıştı. Sadece 9 bölüm yayınlanan Savaşçı dizisinden ise Tamer Karadağlı sadece 6 bölüm yer almıştı. Peki, Savaşçı dizisinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.