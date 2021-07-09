Savaşçı Dizisi Yeniden Başlıyor! Tamer Karadağlı Sonunda Müjdeyi Duyurdu, Ortalık Karıştı! Berk Oktay Bile Olabilir! Neler Oluyor?

Başrollerinde Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Serenay Aktaş ve Ediz Hun, Sarp Levendoğlu ile Murat Sezerli gibi isimlerin bulunduğu başarılı yapım kısa bir süre önce ekranlara vedasını duyurmuştu.

99 bölüm boyunca reyting rekorları kıran dizi, uzun bir aradan sonra ekranlara gelince dikiş tutmamış ve reytinglerin düşüklüğünden dolayı ekranlara veda etmek zorunda kalmıştı. Sadece 9 bölüm yayınlanan Savaşçı dizisinden ise Tamer Karadağlı sadece 6 bölüm yer almıştı. Peki, Savaşçı dizisinde neler oluyor?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

