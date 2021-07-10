Bitcoin'e Beklenmeyen Kısıtlama Kararı Yatırımcıları Tedirgin Etti!

Financial Times’ın haberine göre, Birleşik Krallık’ın Reklam Standartları Kurumu (ASA), insanları kripto paraya yatırım yapmaya teşvik eden reklamları kısıtlamaya hazırlanıyor.

ASA şikayet ve soruşturma direktörü Miles Lockwood, Financial Times’e verdiği demeçte, “Bunu bizim için kesinlikle çok önemli ve öncelikli bir alan olarak görüyoruz. Kripto para alanında nerede bir sorun bulursak onu sert ve hızlı bir şekilde çözeceğiz.” dedi.

Lockwood, kripto para endüstrisinin finansal reklamcılıkta “kırmızı alarm” önceliği olarak kabul edildiğini de sözlerine ekledi.

ASA Ne Yapacak?

ASA, şimdiye kadar büyük oranda tüketici şikayetlerine dayanarak harekete geçiyordu; ancak kurum bundan sonra daha proaktif bir yaklaşım benimseyeceğini söylüyor.

ASA’da önde gelen mali şikayetlerden sorumlu Louise Maroney konu ile ilgili, “Şu ana kadar tam olarak ele alamadığımız bazı medya ve reklam türlerinin olduğunun farkındayız.” dedi.

ASA, sorunlu reklamların üstesinden gelmek için “web kazıma” ve yapay zeka da dahil olmak üzere çeşitli dijital teknikleri kullanarak şüpheli reklamları tarama kapasitesini artırıyor.

Kurum, ayrıca, çeşitli kripto projelerini online olarak teşvik etmede büyük rol oynayan sosyal medya influencerları için de kısıtlama kararı almayı düşünüyor.

İngiltere’deki Kripto Para Baskısı

ASA’nın yanıltıcı kripto reklamlarına odaklanacağını belirtmesi, Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesinin (FCA) de kripto para konusunda sert bir duruş sergilediği bir zamanda geliyor.

Bu ayın başlarında FCA, Binance’ın İngiltere’de faaliyet göstermesi için satın aldığı Binance Markets Limited firmasına karşı bir tüketici uyarısı yayınladı.

FCA, bu uyarının büyük ölçüde kara para aklama ile mücadele gereksinimleri kapsamında yapıldığını belirtti.

FCA’nın kararı, Binance’e karşı daha geniş bir endüstri tepkisine de yol açtı. Barclays ve Santander bankaları, müşterilerini korumak için Binance’e yapılan ödemeleri durdurduklarını açıkladı.