Bir Ülkeye Daha Bitcoin Yasası Geliyor! Tarih Verildi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC); 64.000 dolardan 30.000 dolara kadar sert bir düşüş yaşasa da özellikle El Salvador’dan gelen bir hamle belkide BTC için uzun vadede birçok şeyi değiştirdi.

BTC fiyatının kısa vadeli düşüşüne rağmen bir ülkenin Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etmesi kesinlikle birçok yatırımcının umutlarını katladı. Şimdi ise başka bir ülke buna katılabilir.



Paraguay’dan “DEV” Bir Şey Geliyor

Paraguay, kısa süre önce benzer bir yasa geçireceği haberleri ile gündeme gelmişti ve aslında durum tam olarak böyle gibi gözüküyor. Paraguay’ın kripto para dostu meclis üyesi Carlitos Rejala, konu hakkında yaptığı güncel açıklamasında haftaya işaret etti.

Rejala, Paraguay’ı birleştirmek için burada olduğunu vurguladıktan sonra yasayı bir başka Senatör Fernando Silva Facetti ile hazırladıklarını ve bunun 14 Temmuz tarihinde ilk defa ortaya konulacağını ifade etti.

Paraguay ve dünya için “mega sürpriz” olduğunu belirten Rejala, herkese hazır olma tavsiyesinde bulundu ve “DEV bir şey geliyor” ifadesi ile heyecanı katladı.

Rejala’nın tam olarak nasıl bir yasa taslağı hazırladığı bilinmese de bunun ne kadar önemli olursa olsun öncelikle kabul edilmesi gerekiyor. El Salvador zaten Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul etti ve Paraguay’ın bunun dışında farklı ve “dev” olarak ne yapabileceği merak ediliyor.

14 Temmuz tarihi ise bütün kripto para sektörü için oldukça kritik olabilir.