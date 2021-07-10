- 10 Tem 2021 - 17:39 G: 10 Tem 2021 - 17:51

Bir Ülkeye Daha Bitcoin Yasası Geliyor! Tarih Verildi

Paraguay’ın kripto para dostu meclis üyesi Carlitos Rejala Bitcoin yasası hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC); 64.000 dolardan 30.000 dolara kadar sert bir düşüş yaşasa da özellikle El Salvador’dan gelen bir hamle belkide BTC için uzun vadede birçok şeyi değiştirdi.

BTC fiyatının kısa vadeli düşüşüne rağmen bir ülkenin Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etmesi kesinlikle birçok yatırımcının umutlarını katladı. Şimdi ise başka bir ülke buna katılabilir.


Paraguay’dan “DEV” Bir Şey Geliyor

Paraguay, kısa süre önce benzer bir yasa geçireceği haberleri ile gündeme gelmişti ve aslında durum tam olarak böyle gibi gözüküyor. Paraguay’ın kripto para dostu meclis üyesi Carlitos Rejala, konu hakkında yaptığı güncel açıklamasında haftaya işaret etti.

Rejala, Paraguay’ı birleştirmek için burada olduğunu vurguladıktan sonra yasayı bir başka Senatör Fernando Silva Facetti ile hazırladıklarını ve bunun 14 Temmuz tarihinde ilk defa ortaya konulacağını ifade etti.

Paraguay ve dünya için “mega sürpriz” olduğunu belirten Rejala, herkese hazır olma tavsiyesinde bulundu ve “DEV bir şey geliyor” ifadesi ile heyecanı katladı.

Rejala’nın tam olarak nasıl bir yasa taslağı hazırladığı bilinmese de bunun ne kadar önemli olursa olsun öncelikle kabul edilmesi gerekiyor. El Salvador zaten Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul etti ve Paraguay’ın bunun dışında farklı ve “dev” olarak ne yapabileceği merak ediliyor.

14 Temmuz tarihi ise bütün kripto para sektörü için oldukça kritik olabilir.

10 Tem 2021 - 17:39 - Ekonomi

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Apple Kurucu Ortağı Bitcoin Mucizesinden Çok Etkilendi! mask
Apple Kurucu Ortağı Bitcoin Mucizesinden Çok Etkilendi!
Piyasalara Yön Veren İsim Elon Musk'ın Şirketi Tesla BTC'lerini Satıyor Mu? mask
Piyasalara Yön Veren İsim Elon Musk'ın Şirketi Tesla BTC'lerini Satıyor Mu?
Kripto Para Vurgunlarında Artış Devam Ediyor! Büyük Miktarda Para Yok Oldu mask
Kripto Para Vurgunlarında Artış Devam Ediyor! Büyük Miktarda Para Yok Oldu
Ons Altın Fiyatlarında Hareketlilik Sürüyor! Altın Fiyatları Beklentisi Değişti... mask
Ons Altın Fiyatlarında Hareketlilik Sürüyor! Altın Fiyatları Beklentisi Değişti...
Ünlü İsim Bitcoin'in Geleceğini Daha Önce Bilmişti! Şimdi İse Korkutan Açıklamayı Yaptı mask
Ünlü İsim Bitcoin'in Geleceğini Daha Önce Bilmişti! Şimdi İse Korkutan Açıklamayı Yaptı
Bitcoin'e Beklenmeyen Kısıtlama Kararı Yatırımcıları Tedirgin Etti! mask
Bitcoin'e Beklenmeyen Kısıtlama Kararı Yatırımcıları Tedirgin Etti!
SkyBridge Capital Ethereum Fonu İçin Yatırım Geldi! Bir Yatırımcıdan Tam 5.7 Milyon Dolar! mask
SkyBridge Capital Ethereum Fonu İçin Yatırım Geldi! Bir Yatırımcıdan Tam 5.7 Milyon Dolar!
Lider Altcoin Ethereum'da Sular Durulmuyor! 10 Temmuz Ethereum Fiyatları Hangi Seviyede? mask
Lider Altcoin Ethereum'da Sular Durulmuyor! 10 Temmuz Ethereum Fiyatları Hangi Seviyede?
Devletler Bitcoin'e Yatırım Yapmaya Başladı! Kripto Piyasası Yerinden Oynayacak! Tam 2.3 Milyar Dolar... mask
Devletler Bitcoin'e Yatırım Yapmaya Başladı! Kripto Piyasası Yerinden Oynayacak! Tam 2.3 Milyar Dolar...
Kripto Para Piyasalarında Rekor Seviyede Artış Beklenmiyordu! EOS Sınırlarını Aştı... mask
Kripto Para Piyasalarında Rekor Seviyede Artış Beklenmiyordu! EOS Sınırlarını Aştı...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Apple Kurucu Ortağı Bitcoin Mucizesinden Çok Etkilendi! mask
Apple Kurucu Ortağı Bitcoin Mucizesinden Çok Etkilendi!
Piyasalara Yön Veren İsim Elon Musk'ın Şirketi Tesla BTC'lerini Satıyor Mu? mask
Piyasalara Yön Veren İsim Elon Musk'ın Şirketi Tesla BTC'lerini Satıyor Mu?
Kripto Para Vurgunlarında Artış Devam Ediyor! Büyük Miktarda Para Yok Oldu mask
Kripto Para Vurgunlarında Artış Devam Ediyor! Büyük Miktarda Para Yok Oldu
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef Büyülendi! Görenler Hayret Etti, Öyle Bir Yarışmacı Geldi Ki, Görenler Şok Oldu! Üç Şefi de Önüne Alıp… mask
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef Büyülendi! Görenler Hayret Etti, Öyle Bir Yarışmacı Geldi Ki, Görenler Şok Oldu! Üç Şefi de Önüne Alıp…
Ons Altın Fiyatlarında Hareketlilik Sürüyor! Altın Fiyatları Beklentisi Değişti... mask
Ons Altın Fiyatlarında Hareketlilik Sürüyor! Altın Fiyatları Beklentisi Değişti...
Ünlü İsim Bitcoin'in Geleceğini Daha Önce Bilmişti! Şimdi İse Korkutan Açıklamayı Yaptı mask
Ünlü İsim Bitcoin'in Geleceğini Daha Önce Bilmişti! Şimdi İse Korkutan Açıklamayı Yaptı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status