- 18 Tem 2021 - 17:03

Masterchef'le İlgili Flaş İddia! Şampiyon İfşaladı, Her Şey Büyük Bir Yalan mı? Tek Tek Anlattı... "Yazık"

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in eski şampiyonu, Masterchef’in skandalını tek tek anlattı. 1 yıl olmasına rağmen halen ödülünü alamayan serhat için sosyal medya kullanıcıları, “Kardeşim, vazgeç bak deliye dönersin”, “Serhat boş ver unut gitsin” gibi yorumlarda bulundular. Birçok kişi ise “O araba işi yaş” sözlerini dile getirdiler. Serhat ise “Acun Medya” sözleriyle başladığı açıklamasında şok etkisi yarattı.

Acun Medya tarafından 4 senedir ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir reyting patlaması yaşatıyordu. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışması geçtiğimiz sezon çok beğenildiği için bir ay daha uzatılmış ve reytinglerde büyük bir patlama yaşanmıştı.

Sevilerek takip edilen yarışmadan Şampiyon olarak ayrılan Serhat ise Masterchef skandalını tek tek anlattı. Diğer şampiyon olan isimler 6 ay içeresinde ödüllerini alırken; Serhat’ın ödülü ise tam bir “fiyasko çıktı” Peki, Serhat ödülü hakkında neler dedi?

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18 Tem 2021 - 17:03 Ankara- Yaşam

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