Ankara Çukurambar Sosyete Pazarı Hangi Günler? Ankara Nişantaşı Pazarı Hangi Günler Var?

Alışveriş severlerin köşe bucak aradığı sosyete pazarları, Ankara’nın en çok uğrak yeri olan mağazaları oluyor. Şehrin pek çok noktası alışveriş severleri karşılayan sosyete pazarlarından sıklıkla ziyaret edilen Nişantaşı pazarları, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesi ile başkentlilerin dikkatlerini üzerine çekiyor.

Ankara Çukurambar Sosyete Pazarı Hangi Günler?



Ankara’nın popüler sosyete pazarlarından birisi olan Çukurambar Sosyete Pazarı, Çankaya ilçesinin Çukurambar bölgesinin 1425’nci caddesi üzerinde yer alıyor. Peki, Ankara Çukurambar Sosyete Pazarı hangi günler? Haftanın sadece üç günü müşterilerine hizmet veren Ankara Çukurambar Sosyete Pazarı; Çarşamba, Perşembe ve cumartesi günleri çalışıyor. İşte, gün gün Ankara Çukurambar Sosyete Pazarı çalışma saatleri:

• Pazartesi: Kapalı

• Salı: Kapalı

• Çarşamba: 08:00 – 20:00

• Perşembe: 08:00 – 20:00

• Cuma: Kapalı

• Cumartesi: 08:00 – 20:00

• Pazar: Kapalı