- 16 Tem 2021 - 12:24 G: 16 Tem 2021 - 13:01

Ankara Çukurambar Sosyete Pazarı Hangi Günler? Ankara Nişantaşı Pazarı Hangi Günler Var?

Ankara’nın en ünlü sosyete pazarı olan Nişantaşı mağazaları, şehrin pek çok noktasında başkentlilere hizmet veriyor. Uygun fiyat ve kolay ulaşılabilir konumlarıyla başkentlilerin gözdesi olan bu pazarlar, 2021 yılında da çok sık tercih ediliyor. Peki, Ankara Çukurambar Sosyete Pazarı hangi günler? Ankara Nişantaşı Pazarı hangi günler var? Nişantaşı Pazarı sahibi kim? İşte, detaylar…

Alışveriş severlerin köşe bucak aradığı sosyete pazarları, Ankara’nın en çok uğrak yeri olan mağazaları oluyor. Şehrin pek çok noktası alışveriş severleri karşılayan sosyete pazarlarından sıklıkla ziyaret edilen Nişantaşı pazarları, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesi ile başkentlilerin dikkatlerini üzerine çekiyor.

Ankara Çukurambar Sosyete Pazarı Hangi Günler?

Ankara’nın popüler sosyete pazarlarından birisi olan Çukurambar Sosyete Pazarı, Çankaya ilçesinin Çukurambar bölgesinin 1425’nci caddesi üzerinde yer alıyor. Peki, Ankara Çukurambar Sosyete Pazarı hangi günler? Haftanın sadece üç günü müşterilerine hizmet veren Ankara Çukurambar Sosyete Pazarı; Çarşamba, Perşembe ve cumartesi günleri çalışıyor. İşte, gün gün Ankara Çukurambar Sosyete Pazarı çalışma saatleri:
• Pazartesi: Kapalı
• Salı: Kapalı
• Çarşamba: 08:00 – 20:00
• Perşembe: 08:00 – 20:00
• Cuma: Kapalı
• Cumartesi: 08:00 – 20:00
• Pazar: Kapalı

16 Tem 2021 - 12:24 - Yaşam

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