Askerlik Celp Dönemleri 2021! Celp Dönemi Ne Demek? Sevk Dönemi Nedir? Askerlik Yerleri Öğrenme Nasıl, Nereden Yapılır?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından her dönem askerlik başvurularının ardından belli olan celp ve sevk dönemi, askere gidecek olan gençlerin sıcak gündemleri arasında yer alıyor. Peki, celp dönemi ne demek? Sevk dönemi nedir? Askerlik yerleri öğrenme nasıl, nereden yapılır? İşte, askerlik celp dönemleri 2021…
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL), her yıl askerlik yaşı gelen vatandaşlar için celp ve sevk işlemlerinin tarihlerini belirliyor. 2021 yılı için de belli olan celp dönemleri, bu dönem askere çağrılmak için bekleyen genç erkeklerin gündemine geliyor.
Celp Dönemi Ne Demek?
Kelime anlamı olarak “çağı gelenleri askerlik ödevine çağırma” şeklinde tanımlanan celp, askere gidecek olan vatandaşlara en çok; “celp dönemi ne demek?” sorusunu sorduruyor. Bir yıl içerisinde belirli dönemlerde gerçekleştirilen celp dönemleri, her yılın başında Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Askere gidecek olan gençlerin askerlik çağrısını alması anlamına gelen celp dönemini takip eden tarih ise, sevk dönemi oluyor.
17 Tem 2021 - 00:29 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.