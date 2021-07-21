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21 Tem 2021 - 17:48

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'ini Görünce Şok Geçireceksiniz! Mini Elbiseyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Resmen Sosyal Medyayı Yaktı...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Gülten karakterine hayat veren Selin Genç oldu. Son dönemin en başarılı oyuncuları arasına adını yazdırmayı başaran Genç, güzelliğiyle öne çıkmayı da başardı. Magazin gündeminde sık sık gördüğümüz Genç, şimdi de süper minisiyle gündemi yaktı.