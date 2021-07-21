Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'ini Görünce Şok Geçireceksiniz! Mini Elbiseyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Resmen Sosyal Medyayı Yaktı...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Gülten karakterine hayat veren Selin Genç oldu. Son dönemin en başarılı oyuncuları arasına adını yazdırmayı başaran Genç, güzelliğiyle öne çıkmayı da başardı. Magazin gündeminde sık sık gördüğümüz Genç, şimdi de süper minisiyle gündemi yaktı.
ATV'nin en sevilen yapımlarından olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç ve güzel oyuncu Selin Genç, sosyal medya paylaşımlarıyla dizideki karakterin tam tersi bir insan olduğunu gösteriyor ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.