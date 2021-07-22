- 22 Tem 2021 - 13:55

Arka Sokaklar İddiaları Fos Çıktı! Milyonlar Tir Tir Titremişti, Sonunda Gerçekler Sıralandı! Hüsnü Çoban ve Mesut’tan Sonra Selin’de Gitti Deniyordu…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar hakkında çıkan iddialar fos çıktı! Milyonlar çıkan iddialar karşısında tir tir titremişti ama sonunda gerçekler sıralandı! Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan ve Mesut Komiser’i canlandıran Şevket Çoruh hakkında diziden ayrıldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Arka Sokaklar’ın Selin’i Oya Akar’ında diziden ayrıldığı iddia edilmişti ki…

Türk Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan başarılı dizi her sezonda ekranlara seyircisini bağlamayı başarmıştı. Her bölümde ele aldığı konular; seyirciyi hem güldürüyor hem de derinden sarsıyordu. Sezon finali olmadan ele alınan bir diğer konu ise Zeliş’in tecavüze uğraması olmuştu. Akıllardan çıkmayan bölümlere bir yenisini ekleyerek ekranlara kısa bir ara veren başarılı dizi hakkında skandal iddialar arka arkaya geldi.

Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizinin her bölümünde yaşananlar seyircileri ekranlara bağlamıştı. 15 yıllık koca bir emeği temsil eden başarılı yapım, son bölümde ise Zeliş ve Tekin karakterlerine hayat veren Yüsra Geyik ve Onur Bay’la anlaşmasını bitirmişti. Peki, fiyasko çıkan olay neydi?

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22 Tem 2021 - 13:55 Ankara- Yaşam

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