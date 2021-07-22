Tapunun Kimin Üstüne Olduğunu Öğrenme! Tapu Sorgulama Kimin Üstüne? Başkasına Ait Tapu, Arsa, Tarla Nasıl Sorgulanır?
Yeni bir mülk alma hazırlığında olan vatandaşların olası dolandırıcılık hareketlerine karşı dikkatli olması ve tapu sorgulama işlemi yapmasında fayda bulunuyor. Ücretsiz bir şekilde internet üzerinden gerçekleştirilebilen bu işlemler, artık vatandaşların bir tık uzağında bulunuyor. Peki; tapu sorgulama kimin üstüne? Başkasına ait tapu, arsa, tarla nasıl sorgulanır? İşte, tapunun kimin üstüne olduğunu öğrenme ve daha fazlası…
Mülk alışverişlerinde herhangi bir sıkıntı çıkmaması için edinilen mülkler karşılığında satıcı kişinin alıcı kişiye tapuyu devretmesi gerekiyor. Söz konusu mülkiyetin kişiye ait olduğunu gösteren belge olan tapu devri kontrolsüz gerçekleştirilse, pek çok kişinin maddi ve manevi olarak su istimal edilmesine neden oluyor. Bu nedenle vatandaşların alım işlemlerinde mutlaka tapu sorgulama yapması gerekiyor.
Tapu Sorgulama Kimin Üstüne?
Tüm dünyada ve Türkiye’de her mülkün kişinin kendisine ait olduğunu kanıtlayabilmesi için tapular kullanılıyor. Bu belgeler, mülkiyet kavramının doğduğu yüzyıllar öncesinden bugüne kadar işlerliğini koruyor. Özellikle mülk alışverişinde su istimale açık olan tapu belgeleri, kontrol edilmediğinde, ne yazık ki dolandırıcılık vakaları ile sonuçlanabiliyor. Vatandaşların bu noktada “tapu sorgulama kimin üstüne?” sorusuna yanıt bulması gerekiyor. >>
22 Tem 2021 - 14:24 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.