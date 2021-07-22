Tapunun Kimin Üstüne Olduğunu Öğrenme! Tapu Sorgulama Kimin Üstüne? Başkasına Ait Tapu, Arsa, Tarla Nasıl Sorgulanır?

Mülk alışverişlerinde herhangi bir sıkıntı çıkmaması için edinilen mülkler karşılığında satıcı kişinin alıcı kişiye tapuyu devretmesi gerekiyor. Söz konusu mülkiyetin kişiye ait olduğunu gösteren belge olan tapu devri kontrolsüz gerçekleştirilse, pek çok kişinin maddi ve manevi olarak su istimal edilmesine neden oluyor. Bu nedenle vatandaşların alım işlemlerinde mutlaka tapu sorgulama yapması gerekiyor.

Tapu Sorgulama Kimin Üstüne?



Tüm dünyada ve Türkiye’de her mülkün kişinin kendisine ait olduğunu kanıtlayabilmesi için tapular kullanılıyor. Bu belgeler, mülkiyet kavramının doğduğu yüzyıllar öncesinden bugüne kadar işlerliğini koruyor. Özellikle mülk alışverişinde su istimale açık olan tapu belgeleri, kontrol edilmediğinde, ne yazık ki dolandırıcılık vakaları ile sonuçlanabiliyor. Vatandaşların bu noktada “tapu sorgulama kimin üstüne?” sorusuna yanıt bulması gerekiyor. >>