ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Başkent Ankaralılar çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak su kesintileri yaşamaya devam ediyor. Gerçekleştirilen su kesintilerinin nedenini merak eden Ankaralılar, yönünü bir kez daha su sağlayıcıları ASKİ’ye dönüyor. Peki, 24 Temmuz Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? 24 Temmuz Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…
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Ankara’nın şehir şebeke sularını sağlayan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, kısa adıyla ASKİ, başkentlilere temiz bir su sağlamak için kesintisiz olarak çalışmalarına devam ediyor. Su depolarının ve boru hatlarının bakım ile onarım çalışmalarını üstlenen ASKİ, arıza kaynaklı ihbarlara anında geri dönüyor. Dönem dönem su depolarında kontroller de gerçekleştiren ASKİ, çalışmaları esnasında iş güvenliği gerekçesiyle su kesintilerine gidiyor. Bakım ve onarım çalışmalarının ortaya çıkardığı su kesintilerinin olumsuz etkilerini asgari düzeyde tutmak isteyen ASKİ, kesintileri sadece hattan etkilenen bölge ile sınırlamayı başarıyor. Ankaralılar ise yaşanacak olan su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceği konusunda çeşitli endişeler duyuruyor.
ASKİ 24 Temmuz Ankara’nın Hangi Mahallelerinde Su Kesintisi Yaşanacak?
Başkent Ankara’da gerçekleştirdiği su kesintileri öncesi Ankaralılara bilgi veren ASKİ, kesintiye dair tüm detayları duyuruyor. Duyuruları için resmi web sitesini kullanan ASKİ, su kesintilerinin hangi bölgeleri etkileyeceğinden nedenine kadar detaylı bir bilgi paylaşımı gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdiği duyuruları sayesinde başkent Ankaralıların önlem alabilmesini kolaylaştıran ASKİ hem planlı hem de plansız su kesintileri için yapmış olduğu duyuruları gün içerisinde sık sık güncelliyor.
Öte yandan ASKİ’nin resmi web sitesine göre; 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü Ankara’nın hiçbir bölgesinde su kesintisinin yaşanması beklenmiyor. Kurban Bayramı nedeniyle planlı su kesintilerine bir müddet ara veren ASKİ, plansız su kesintileri için ALO 153 Ankara su arıza ihbar hattından gerçekleştirilecek olan bildirimleri bekliyor.
24 Tem 2021 - 08:49 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.