Masterchef Tarihinde Böylesi Görülmedi! Yarışmacının Subliminal Mesaj Çıkışı Şaşırttı! "Ne Gerek Var?"

Masterchef Türkiye 2021; 20. bölümüyle birlikte ekranlara geliyor. Düelloların başladığı ve rekabetin kendini en hassas şekilde gösterdiği bu bölümde her yarışmacının diğer yarışmacılara göre üstün olduğunu ve kazanacağını söylediği anlar herkesi şaşırttı. Fakat arada geçen subliminal mesaj muhabbeti herkesi daha çok şaşırttı. Böyle bir şeye gerek olmadığını söyleyen izleyenler tepki gösterdi!

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