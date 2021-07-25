Masterchef Tarihinde Böylesi Görülmedi! Yarışmacının Subliminal Mesaj Çıkışı Şaşırttı! "Ne Gerek Var?"
Masterchef Türkiye 2021, bugün büyük bir heyecanla ekranlara gelecek. Bayram sebebiyle bir süredir yayında olmayan ve bu süre zarfında hiçbir açıklama yapılmadığı için yayından kalktığından korkulan Masterchef Türkiye 2021; efsane bir düelloyla birlikte bugün saatler 20:00'yi gösterdiğinde yayında olacakken, bugünkü bölümde yaşanan subliminal mesaj çıkışı herkesi şaşırttı. "Böyle bir şeye ne gerek vardı" yorumları yapıldı. Peki, nedir bu subliminal mesaj olayı?
Masterchef Türkiye 2021; 20. bölümüyle birlikte ekranlara geliyor. Düelloların başladığı ve rekabetin kendini en hassas şekilde gösterdiği bu bölümde her yarışmacının diğer yarışmacılara göre üstün olduğunu ve kazanacağını söylediği anlar herkesi şaşırttı. Fakat arada geçen subliminal mesaj muhabbeti herkesi daha çok şaşırttı. Böyle bir şeye gerek olmadığını söyleyen izleyenler tepki gösterdi!
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.