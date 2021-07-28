- 28 Tem 2021 - 15:52 G: 28 Tem 2021 - 16:46

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Dekolte Üzerine Dekolte! Survivor Batuhan Eriyip Bitti, Ateşli Haliyle Yürekleri Hoplattı! "Bu Ne Hal Aleyna!"

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, kısa bir süre önce final yaparak ekranlara veda etmişti. Sevilerek takip edilen başarılı yarışmada bulunan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ise yarışmayı her ne kadar 4. Olarak bitirse bile hayranları için şampiyon olan kişi olmuştu. Survivor yarışmasından sonra yorgunluğu tatilde atan Aleyna Kalaycıoğlu, dekolte üzerine dekolte verdi!

Survivor Aleyna’nın dekolteli halini görenler ise büyük bir şok yaşayıp, adada adının aşk dedikodularına karıştığı Batuhan’ın kıskandığını hatta eriyip bittiğini bile açıkladı. Ateşli halleriyle yürekleri hoplatan başarılı yarışmacı binlerce yorum ve beğeniyi arka arkaya aldı.

Survivor yarışmasından sonra büyük kitlelere ulaşan Survivor Aleyna, sosyal medya hesabından ise daha alımlı pozlarını paylaşarak gündeme bomba gibi düşmüştü. Tatil beldesinde yorgunluğunu atan Aleyna’nın fit hali ve kalça dekoltesi ise milyonları derinden sarstı! İşte Aleyna Kalaycıoğlu’nun tatil halleri!

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28 Tem 2021 - 15:52 Ankara- Yaşam

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