Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Tem 2021 - 15:52

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Dekolte Üzerine Dekolte! Survivor Batuhan Eriyip Bitti, Ateşli Haliyle Yürekleri Hoplattı! "Bu Ne Hal Aleyna!"

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, kısa bir süre önce final yaparak ekranlara veda etmişti. Sevilerek takip edilen başarılı yarışmada bulunan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ise yarışmayı her ne kadar 4. Olarak bitirse bile hayranları için şampiyon olan kişi olmuştu. Survivor yarışmasından sonra yorgunluğu tatilde atan Aleyna Kalaycıoğlu, dekolte üzerine dekolte verdi!