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01 Ağu 2021 - 09:45

Çukur ve EDHO İzleyicileri Sevinçten Havalara Zıplayacak! O Yıldız EDHO ile Anlaştı... Öyle Sahneler İzlenecek ki; Gözlerinize İnanamayacaksınız...

Günümüzün en çok izlenen dizilerinden olan Çukur'da en önemli ve en öne çıkan oyuncuyu artık EDHO'da göreceğiz. Bu kapsamda hem Çukur izleyicileri, hem de EDHO izleyicileri oldukça sevinmiş durumdalar. Yavaş yavaş EDHO kadrosuna geçiş yapan Çukur oyuncuları, Çukur'da Eşkıya'da yaşatmaya devam edecekler gibi duruyor.