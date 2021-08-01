01 Ağu 2021 - 09:45 Güncelleme: 01 Ağu 2021 - 10:04
Çukur ve EDHO İzleyicileri Sevinçten Havalara Zıplayacak! O Yıldız EDHO ile Anlaştı... Öyle Sahneler İzlenecek ki; Gözlerinize İnanamayacaksınız...
Günümüzün en çok izlenen dizilerinden olan Çukur'da en önemli ve en öne çıkan oyuncuyu artık EDHO'da göreceğiz. Bu kapsamda hem Çukur izleyicileri, hem de EDHO izleyicileri oldukça sevinmiş durumdalar. Yavaş yavaş EDHO kadrosuna geçiş yapan Çukur oyuncuları, Çukur'da Eşkıya'da yaşatmaya devam edecekler gibi duruyor.
Günümüzün en fenomen dizisi olarak kendini gösteren Çukur'dan EDHO'ya yapılan transfer herkesi oldukça şaşırttı. Şaşırttığı kadar da mutlu etti. Bu kapsamda hem Çukur izleyicileri, hem de EDHO izleyicileri oldukça sevinmiş durumda.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.