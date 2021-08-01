Masterchef'te Çok Büyük Haksızlık! İzleyenler Çıldırıyor... O Yeniliği Somer Şef Açıkladı! "O Yarışmacılara Haksızlık Değil mi?"
Masterchef Türkiye 2021'in bugün akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümünde flaş bir yenilik açıklandı. Somer Şef tarafından açıklanan yeniliğe göre; daha önce elenen her yarışmacıya haksızlık yapılmış oldu. İzleyenler; gerek Instagram, gerekse Youtube yorumlarından buna dair büyük tepki gösterdiler.
Masterchef Türkiye'nin final turunun başladığı ve ana kadronun belli olduğu yeni bölümünün tanıtımı dün yayınlandı. Bugün akşam 20:00'de yayınlanacak olan yeni bölümde Somer Şef, bir yenilikten bahsediyor. Bu yeniliği izleyenler; "büyük haksızlık" olarak yorumluyor. Çünkü geçmiş dönemlerde böyle bir şey yoktu ve sırf bu yüzden birçok kişi yarışmaya veda etmişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.