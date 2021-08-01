- 01 Ağu 2021 - 13:40 G: 01 Ağu 2021 - 14:46

Masterchef'te Çok Büyük Haksızlık! İzleyenler Çıldırıyor... O Yeniliği Somer Şef Açıkladı! "O Yarışmacılara Haksızlık Değil mi?"

Masterchef Türkiye 2021'in bugün akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümünde flaş bir yenilik açıklandı. Somer Şef tarafından açıklanan yeniliğe göre; daha önce elenen her yarışmacıya haksızlık yapılmış oldu. İzleyenler; gerek Instagram, gerekse Youtube yorumlarından buna dair büyük tepki gösterdiler.

Masterchef Türkiye'nin final turunun başladığı ve ana kadronun belli olduğu yeni bölümünün tanıtımı dün yayınlandı. Bugün akşam 20:00'de yayınlanacak olan yeni bölümde Somer Şef, bir yenilikten bahsediyor. Bu yeniliği izleyenler; "büyük haksızlık" olarak yorumluyor. Çünkü geçmiş dönemlerde böyle bir şey yoktu ve sırf bu yüzden birçok kişi yarışmaya veda etmişti. Peki, neler oluyor? 

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01 Ağu 2021 - 13:40 Ankara- Yaşam

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