Masterchef'te Çok Büyük Haksızlık! İzleyenler Çıldırıyor... O Yeniliği Somer Şef Açıkladı! "O Yarışmacılara Haksızlık Değil mi?"

Masterchef Türkiye'nin final turunun başladığı ve ana kadronun belli olduğu yeni bölümünün tanıtımı dün yayınlandı. Bugün akşam 20:00'de yayınlanacak olan yeni bölümde Somer Şef, bir yenilikten bahsediyor. Bu yeniliği izleyenler; "büyük haksızlık" olarak yorumluyor. Çünkü geçmiş dönemlerde böyle bir şey yoktu ve sırf bu yüzden birçok kişi yarışmaya veda etmişti. Peki, neler oluyor?

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