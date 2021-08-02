Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Şoktan Şoka Soktu! Çalıntıymış... Ayşe'den Almış! Herkes Tam Tersi Sanıyordu Ama O Gerçek Ortaya Çıktı...
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor Ayşe Yüksel arasındaki adadaki çekişme sosyal medyaya da sıçradı. Her 2 isim de sosyal medyada oldukça aktif bir seyir izleyerek takipçi kitlesini ve beğeni sayılarını artırmaya oynuyor. Bu noktada zirvede Aleyna Kalaycıoğlu yer alırken, son duruma bakıldığında Ayşe Yüksel'in oldukça geriye düştüğü net bir şekilde görülüyor. Fakat, bir detaya göz atıldığında aslında Ayşe'nin değil, Aleyna'nın çalıntı bir tarz yakaladığı görülüyor. Peki, nasıl?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan; adadan sonra yakın inceleme altına alınan 2 isim olarak dikkat çekiyor. Sürekli olarak dikkatleri üzerinde toplayan bu 2 isim magazin gündeminin en dikkat çeken 2 ismi olarak da kendini gösteriyor. Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe Yüksel arasında ortaya çıkan o gerçek ne? Çalıntı olan şeyin detayları neler? İşte perde arkasında sır gibi saklanan o gerçekler...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.