Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Şoktan Şoka Soktu! Çalıntıymış... Ayşe'den Almış! Herkes Tam Tersi Sanıyordu Ama O Gerçek Ortaya Çıktı...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan; adadan sonra yakın inceleme altına alınan 2 isim olarak dikkat çekiyor. Sürekli olarak dikkatleri üzerinde toplayan bu 2 isim magazin gündeminin en dikkat çeken 2 ismi olarak da kendini gösteriyor. Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe Yüksel arasında ortaya çıkan o gerçek ne? Çalıntı olan şeyin detayları neler? İşte perde arkasında sır gibi saklanan o gerçekler...

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