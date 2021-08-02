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02 Ağu 2021 - 18:02

Hazal Kaya Delirdi! Gece Gece Çıldırdı… Öyle Bir İsyan Etti ki; Tüm Devlet Görevlileri Dikkatlerini Oraya Yoğunlaştırdı! ‘’Helal Olsun Hazal Sana’’

Türkiye’nin farklı yerlerinde çıkan yangın haberlerine Hazal Kaya dayanamadı. Gece gece sosyal medya hesaplarından pek çok paylaşımda bulunan Hazal Kaya öyle bir isyan etti ki tüm dikkatleri üstüne çekti. Tüm devlet görevlilerine çaresiz bir şekilde seslenen Hazal Kaya ilgiyi çekmeyi başardı. Takipçileri ise ‘’Helal olsun Hazal sana’’ yorumunda bulundu.