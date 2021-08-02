Hazal Kaya Delirdi! Gece Gece Çıldırdı… Öyle Bir İsyan Etti ki; Tüm Devlet Görevlileri Dikkatlerini Oraya Yoğunlaştırdı! ‘’Helal Olsun Hazal Sana’’
Türkiye’nin farklı yerlerinde çıkan yangın haberlerine Hazal Kaya dayanamadı. Gece gece sosyal medya hesaplarından pek çok paylaşımda bulunan Hazal Kaya öyle bir isyan etti ki tüm dikkatleri üstüne çekti. Tüm devlet görevlilerine çaresiz bir şekilde seslenen Hazal Kaya ilgiyi çekmeyi başardı. Takipçileri ise ‘’Helal olsun Hazal sana’’ yorumunda bulundu.
TV ekranlarının tanınan yüzü haline gelen Hazal Kaya yangın haberlerine sessiz kalmadı. Türkiye’nin farklı noktalarından çıkan 60’a yakın yangına isyan eden Hazal Kaya devlet görevlilerine seslendi. Durmadan paylaşımda bulunan ve evi yanan insanlara destek olmaya çalışan Hazal Kaya’yı herkes tebrik etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.