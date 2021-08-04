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04 Ağu 2021 - 18:22

Basın Mensupları Şahan Gökbakar'a Öyle Bir şey Yaptı ki...Gökbakar Sinirden kendini Ateşe Atacaktı! İsyanı Her Yerden Duyuldu! Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran O Olay…

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar bu defa güldürmedi. Basın mensupları Şahan Gökbakar’ı öyle bir zor durumda bıraktı ki Gökbakar’ın isyanı her yeri inletti. İsyanı neredeyse her yerden duyulan Gökbakar sinirden kendini ateşe atacaktı. İşte Şahan Gökbakar’ın basın mensuplarına sinirlendiği o anlar….