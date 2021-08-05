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05 Ağu 2021 - 13:40

Demet Akalın'ın Hayatı Kabusa Döndü! Yemek Yemiyor, Su İçmiyor! Derdini Duyanlar, Derman Olmaya Çalışıyor... Ah Be Demet'im Yapma Böyle!

Demet Akalın ne yemek yiyor ne de gözüne uyku giriyor. Sanatçı camiasının en bilindik isimlerinden biri olan Demet Akalın’ın hayatı kabusa döndü. Yemekten kesilen Demet Akalın su bile içmiyor! Derdini duyanlar Dermen olmaya çalışsa da sevenleri ‘’Ah be Demet’im yapma böyle!’’ dedi.