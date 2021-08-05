05 Ağu 2021 - 13:40 Güncelleme: 05 Ağu 2021 - 14:01
Demet Akalın'ın Hayatı Kabusa Döndü! Yemek Yemiyor, Su İçmiyor! Derdini Duyanlar, Derman Olmaya Çalışıyor... Ah Be Demet'im Yapma Böyle!
Demet Akalın ne yemek yiyor ne de gözüne uyku giriyor. Sanatçı camiasının en bilindik isimlerinden biri olan Demet Akalın’ın hayatı kabusa döndü. Yemekten kesilen Demet Akalın su bile içmiyor! Derdini duyanlar Dermen olmaya çalışsa da sevenleri ‘’Ah be Demet’im yapma böyle!’’ dedi.
Sanat camiasının en önemli isimlerinden biri olan Demet Akalın orman yangınları sebebiyle uykusundan da iştahından da oldu. Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları sonucunda el ele veren yardımsever insanlar arasında Demet Akalın’da yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.