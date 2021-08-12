Merve Dizdar Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Merve Dizdar Neden Boşandı, Ayrıldı? Merve Dizdar Kaç Yaşında, Nereli?

Başarılı oyunculuk kariyeri ardından özel hayatı ile son zamanlarda bir hayli ön planda yer alan Merve Dizdar kimdir, nasıl ünlü en merak edilen konuların başlarında gelmeye devam ediyor. 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir’de doğan başarılı oyuncu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimine Kadir Has Üniversitesi’nde ileri oyunculuk programında devam etmiştir. Tiyatro kariyer hayatına ilk defa Semaver Kumpanya ile katılan başarılı oyuncu Craft Tiyatro ile kariyer basamaklarını tırmanmıştır.

Merve Dizdar Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu?

İlk sinema deneyimini ‘Bir Ses Böler Geceyi’ filmi ile elde eden başarılı oyuncu bu güne kadar Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede gibi birçok dizide rol almıştır. En son Masumlar Apartmanı isimli dizide büyük bir çıkış yakalayarak başarılarından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ile 23 Nisan Şenliğine Doğru programlarda sunuculuk görevini yerine getirmiştir. Ekranlara en son Kırmızı Oda dizisi ile gelen başarılı oyuncu aşk hayatı ile herkesin hayran kaldığı bir evlilik hayatına sahipti. Fakat bir anda boşanma kararı alan ikili ardından Merve Dizdar neden boşandı, ayrıldı gibi sorular ile en çok araştırılanlar arasında yer aldı.

Merve Dizdar Neden Boşandı, Ayrıldı?

Masumlar Apartmanı isimli dizide canlandırdığı Gülben karakteri ile herkesin kalbinde taht kuran Merve Dizdar neden boşandı, ayrıldı soruları ile gündemde yerini koruyor. Eşi Gürhan Altundaşar ile 2018 yılından bu yana kadar güzel bir evlilikleri devam ediyordu. Fakat sosyal medya hesaplarından meydana gelen paylaşımlardan sonra ayrılık mı var gibi sorular yerini almaya başlamıştı. Merve Dizdar neden boşandı, ayrıldı diye merak edilirken en son Merve Dizdar’dan çarpıcı açıklama geldi.

Merve Dizdar neden boşandı, ayrıldı sorusu için sosyal medya hesabından açıklama yapan güzel oyuncu; "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum.’’ Ayrılık nedenlerini duyurmuştu.

Bir sosyal medya platformunda eşi ile nasıl tanıştığını anlatan Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar’ın kendisine ilk görüşte aşık olduğunu, aynı oyunda oldukları sırada meydana geldiğini anlatmıştı. Her ne kadar evlilik teklifine ilk başta kesinlikle hayır dese bile sonradan evlilik kararı alan başarılı oyuncunun yolunda giden evlilik hayatı bir anda son buldu. Yaptığı açıklamalar her ne kadar karşılıklı anlaşarak boşandıklarını ortaya koysa bile asıl nedenin ne olduğu hala belli olmadı.

Merve Dizdar Kaç Yaşında, Nereli?

Başarısı ile herkesin gönlünde iyi bir yere sahip olan Merve Dizdar kaç yaşında ve nereli tüm sevenleri tarafından merak ediliyor. Merve Dizdar kaç yaşında ve nereli diye merak edenler için tüm detayları derledik. 15 Haziran 1986 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen başarılı oyuncu bu güne kadar birçok dizi ve filmlerin yanı sıra program sunuculuklarında da görev almıştır. Girdiği her alanda adından en iyi şekilde söz ettirmeyi başaran başarılı oyuncu, en son Kırmızı Oda isimli dizide yer aldı. Sezon finalinin son bulması ardından dizide devam edecek mi etmeyecek mi en merak edilen sorulardan bir tanesi olurken şu an konu ile ilgili net bir şey bilinmiyor.